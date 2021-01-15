https://ria.ru/20210115/evans-1593210583.html

Криса Эванса удивили сообщения СМИ о возвращении к роли Капитана Америки

Криса Эванса удивили сообщения СМИ о возвращении к роли Капитана Америки

Американский актер Крис Эванс написал в твиттере, что сообщения СМИ о том, что он возвращается к своей роли в киновселенной Marvel, оказались для него... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T22:45

2021-01-15T22:45

2021-01-15T22:45

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Американский актер Крис Эванс написал в твиттере, что сообщения СМИ о том, что он возвращается к своей роли в киновселенной Marvel, оказались для него "новостью".Слухи о появлении Капитана Америки в предстоящих лентах Marvel, несмотря на то, что с точки зрения сюжета история его персонажа закончилась в "Мстителях: Финал" распространились в прессе накануне.Эванс впервые сыграл Стива Роджерса в фильме "Капитан Америка: Первый мститель" (2011), а в последний раз в ленте "Мстители: Финал" (2019).Кроме перечисленных выше фильмов, актер играл Капитана Америку в лентах: "Мстители" (2012), "Первый мститель: Другая война" (2014), "Мстители: Эра Альтрона" (2015), "Первый мститель: Противостояние" (2016) и "Мстители: Война бесконечности" (2018).

https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, крис эванс, сша