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Криса Эванса удивили сообщения СМИ о возвращении к роли Капитана Америки
Криса Эванса удивили сообщения СМИ о возвращении к роли Капитана Америки
Американский актер Крис Эванс написал в твиттере, что сообщения СМИ о том, что он возвращается к своей роли в киновселенной Marvel, оказались для него... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T22:45
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культура
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новости культуры
крис эванс
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Американский актер Крис Эванс написал в твиттере, что сообщения СМИ о том, что он возвращается к своей роли в киновселенной Marvel, оказались для него "новостью".Слухи о появлении Капитана Америки в предстоящих лентах Marvel, несмотря на то, что с точки зрения сюжета история его персонажа закончилась в "Мстителях: Финал" распространились в прессе накануне.Эванс впервые сыграл Стива Роджерса в фильме "Капитан Америка: Первый мститель" (2011), а в последний раз в ленте "Мстители: Финал" (2019).Кроме перечисленных выше фильмов, актер играл Капитана Америку в лентах: "Мстители" (2012), "Первый мститель: Другая война" (2014), "Мстители: Эра Альтрона" (2015), "Первый мститель: Противостояние" (2016) и "Мстители: Война бесконечности" (2018).
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кино и сериалы, новости культуры, крис эванс, сша

Криса Эванса удивили сообщения СМИ о возвращении к роли Капитана Америки

22:45 15.01.2021
 
© Фото : Walt DisneyКрис Эванс в роли Стива Роджерса ("Капитан Америка") в фильме "Мстители"
Крис Эванс в роли Стива Роджерса (Капитан Америка) в фильме Мстители - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : Walt Disney
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Американский актер Крис Эванс написал в твиттере, что сообщения СМИ о том, что он возвращается к своей роли в киновселенной Marvel, оказались для него "новостью".
Слухи о появлении Капитана Америки в предстоящих лентах Marvel, несмотря на то, что с точки зрения сюжета история его персонажа закончилась в "Мстителях: Финал" распространились в прессе накануне.
"Новость для меня", — прокомментировал эту информацию актер.
Эванс впервые сыграл Стива Роджерса в фильме "Капитан Америка: Первый мститель" (2011), а в последний раз в ленте "Мстители: Финал" (2019).
Кроме перечисленных выше фильмов, актер играл Капитана Америку в лентах: "Мстители" (2012), "Первый мститель: Другая война" (2014), "Мстители: Эра Альтрона" (2015), "Первый мститель: Противостояние" (2016) и "Мстители: Война бесконечности" (2018).
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