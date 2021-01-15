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Минпросвещения рассказало об итоговых экзаменах для девятиклассников
Минпросвещения рассказало об итоговых экзаменах для девятиклассников
Итоговые экзамены для 9-х классов запланированы на май, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:26
2021-01-15T11:26
2021-01-15T11:33
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Итоговые экзамены для 9-х классов запланированы на май, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Пока экзамены запланированы на конец мая", - сказал Кравцов в ходе брифинга.Отдельно глава ведомства отметил, что для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по выбору по одному учебному предмету. Результаты этих контрольных работ повлияют на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации, добавил Кравцов."По срокам это тоже май", - отметил министр.Аттестаты в девятых классах российских школ выдадут на основе двух основных экзаменов – по русскому языку и математике, добавил Сергей Кравцов."В девятых классах аттестаты в этом году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов – русского языка и математики", - сказал Кравцов на брифинге в пятницу.
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Итоговые экзамены для 9-х классов запланированы на май, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов
.
"Пока экзамены запланированы на конец мая", - сказал Кравцов в ходе брифинга.
Отдельно глава ведомства отметил, что для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по выбору по одному учебному предмету. Результаты этих контрольных работ повлияют на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации, добавил Кравцов.
"По срокам это тоже май", - отметил министр.
Аттестаты в девятых классах российских школ выдадут на основе двух основных экзаменов – по русскому языку и математике, добавил Сергей Кравцов.
"В девятых классах аттестаты в этом году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов – русского языка и математики", - сказал Кравцов на брифинге в пятницу.