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Минпросвещения рассказало об итоговых экзаменах для девятиклассников

Минпросвещения рассказало об итоговых экзаменах для девятиклассников

Итоговые экзамены для 9-х классов запланированы на май, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:26

2021-01-15T11:26

2021-01-15T11:33

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Итоговые экзамены для 9-х классов запланированы на май, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов."Пока экзамены запланированы на конец мая", - сказал Кравцов в ходе брифинга.Отдельно глава ведомства отметил, что для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по выбору по одному учебному предмету. Результаты этих контрольных работ повлияют на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации, добавил Кравцов."По срокам это тоже май", - отметил министр.Аттестаты в девятых классах российских школ выдадут на основе двух основных экзаменов – по русскому языку и математике, добавил Сергей Кравцов."В девятых классах аттестаты в этом году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов – русского языка и математики", - сказал Кравцов на брифинге в пятницу.

https://sn.ria.ru/20201218/navigator-podgotovki-1589856022.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество