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Новое оружие России
https://ria.ru/20210115/ekipirovka-1593120689.html
"Ростех": полиэтиленовый "Сотник" превзойдет по защите любой бронежилет
"Ростех": полиэтиленовый "Сотник" превзойдет по защите любой бронежилет
Российская экипировка солдата будущего "Сотник" за счет спецматериалов получит рекордно малый вес и будет подгоняться по фигуре бойца, при этом ее защита... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T03:09
2021-01-15T04:58
новое оружие россии
россия
ростех
безопасность
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российская экипировка солдата будущего "Сотник" за счет спецматериалов получит рекордно малый вес и будет подгоняться по фигуре бойца, при этом ее защита превзойдет все существующие бронежилеты, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".Сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно, отметили в корпорации, рассматривается в качестве основы для экипировки третьего поколения "Сотник", которую планируется создать на замену "Ратнику".В перспективе "Сотник" не только остановит осколок, летящий со скоростью до 670 метров в секунду, но и погасит ударный импульс, способный нанести серьезный урон внутренним органам даже без пробития защиты. "Мы рассчитываем получить такой эффект за счет применения специальных амортизирующих средств", - пояснили в корпорации.Как сообщил в ноябре прошлого года РИА Новости директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, "Сотник" будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее "Ратника". Экипировка, отмечал Оздоев, может получить в свой состав робототехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта.Также рассматривается возможность включения в состав "Сотника" активного титанового экзоскелета, который будет оснащен миниэлектродвигателями. Как отметил в декабре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов, специалисты госкорпорации сейчас работают над источниками питания для экзоскелета.
https://ria.ru/20201207/ekipirovka-1587959323.html
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россия, ростех, безопасность

"Ростех": полиэтиленовый "Сотник" превзойдет по защите любой бронежилет

03:09 15.01.2021 (обновлено: 04:58 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российская экипировка солдата будущего "Сотник" за счет спецматериалов получит рекордно малый вес и будет подгоняться по фигуре бойца, при этом ее защита превзойдет все существующие бронежилеты, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
Сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно, отметили в корпорации, рассматривается в качестве основы для экипировки третьего поколения "Сотник", которую планируется создать на замену "Ратнику".
"Благодаря новым материалам комплект экипировки "Сотник" получит рекордно малый вес и возможность подгонки под анатомические особенности бойца. В результате защита не будет сковывать движения и позволит взять дополнительный вес, необходимый для выполнения спецмиссий. При этом экипировка будет иметь повышенную защищенность в сравнении с существующими типами бронежилетов", - рассказали в госкорпорации.
Макет перспективной боевой экипировки на выставке Россия, устремленная в будущее - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 09:22Новое оружие России
Чемезов рассказал о проблемах с экипировкой солдата будущего "Сотник"
В перспективе "Сотник" не только остановит осколок, летящий со скоростью до 670 метров в секунду, но и погасит ударный импульс, способный нанести серьезный урон внутренним органам даже без пробития защиты. "Мы рассчитываем получить такой эффект за счет применения специальных амортизирующих средств", - пояснили в корпорации.
Как сообщил в ноябре прошлого года РИА Новости директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, "Сотник" будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее "Ратника". Экипировка, отмечал Оздоев, может получить в свой состав робототехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта.
Также рассматривается возможность включения в состав "Сотника" активного титанового экзоскелета, который будет оснащен миниэлектродвигателями. Как отметил в декабре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов, специалисты госкорпорации сейчас работают над источниками питания для экзоскелета.
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Экипировку "солдата будущего" снабдили "нанобеспилотником"
 
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