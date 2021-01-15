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"Ростех": полиэтиленовый "Сотник" превзойдет по защите любой бронежилет
"Ростех": полиэтиленовый "Сотник" превзойдет по защите любой бронежилет
Российская экипировка солдата будущего "Сотник" за счет спецматериалов получит рекордно малый вес и будет подгоняться по фигуре бойца, при этом ее защита... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T03:09
2021-01-15T03:09
2021-01-15T04:58
новое оружие россии
россия
ростех
безопасность
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российская экипировка солдата будущего "Сотник" за счет спецматериалов получит рекордно малый вес и будет подгоняться по фигуре бойца, при этом ее защита превзойдет все существующие бронежилеты, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".Сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно, отметили в корпорации, рассматривается в качестве основы для экипировки третьего поколения "Сотник", которую планируется создать на замену "Ратнику".В перспективе "Сотник" не только остановит осколок, летящий со скоростью до 670 метров в секунду, но и погасит ударный импульс, способный нанести серьезный урон внутренним органам даже без пробития защиты. "Мы рассчитываем получить такой эффект за счет применения специальных амортизирующих средств", - пояснили в корпорации.Как сообщил в ноябре прошлого года РИА Новости директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, "Сотник" будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее "Ратника". Экипировка, отмечал Оздоев, может получить в свой состав робототехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта.Также рассматривается возможность включения в состав "Сотника" активного титанового экзоскелета, который будет оснащен миниэлектродвигателями. Как отметил в декабре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов, специалисты госкорпорации сейчас работают над источниками питания для экзоскелета.
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россия, ростех, безопасность
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Российская экипировка солдата будущего "Сотник" за счет спецматериалов получит рекордно малый вес и будет подгоняться по фигуре бойца, при этом ее защита превзойдет все существующие бронежилеты, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех
".
Сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно, отметили в корпорации, рассматривается в качестве основы для экипировки третьего поколения "Сотник", которую планируется создать на замену "Ратнику".
"Благодаря новым материалам комплект экипировки "Сотник" получит рекордно малый вес и возможность подгонки под анатомические особенности бойца. В результате защита не будет сковывать движения и позволит взять дополнительный вес, необходимый для выполнения спецмиссий. При этом экипировка будет иметь повышенную защищенность в сравнении с существующими типами бронежилетов", - рассказали в госкорпорации.
В перспективе "Сотник" не только остановит осколок, летящий со скоростью до 670 метров в секунду, но и погасит ударный импульс, способный нанести серьезный урон внутренним органам даже без пробития защиты. "Мы рассчитываем получить такой эффект за счет применения специальных амортизирующих средств", - пояснили в корпорации.
Как сообщил в ноябре прошлого года РИА Новости директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, "Сотник" будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее "Ратника". Экипировка, отмечал Оздоев, может получить в свой состав робототехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта.
Также рассматривается возможность включения в состав "Сотника" активного титанового экзоскелета, который будет оснащен миниэлектродвигателями. Как отметил в декабре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов
, специалисты госкорпорации сейчас работают над источниками питания для экзоскелета.