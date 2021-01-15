https://ria.ru/20210115/dtp-1593254572.html
В Пензенской области три человека погибли в ДТП
В Пензенской области три человека погибли в ДТП
Три автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Белинском районе Пензенской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-15T18:42
2021-01-15T18:42
2021-01-16T06:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
белинский район
тамбов
происшествия
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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Белинском районе Пензенской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 17.00 мск на 142-м километре автодороги Тамбов - Пенза.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.Главк МЧС по региону уточняет, что в ДТП на трассе близ села Поим Белинского района попали грузовые Hyundai и "Газель".
https://ria.ru/20210115/dtp-1593126051.html
https://ria.ru/20210114/dtp-1593103382.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, белинский район, тамбов, происшествия