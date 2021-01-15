https://ria.ru/20210115/dtp-1593254572.html

В Пензенской области три человека погибли в ДТП

В Пензенской области три человека погибли в ДТП

Три автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Белинском районе Пензенской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-15T18:42

2021-01-15T18:42

2021-01-16T06:13

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пенза

белинский район

тамбов

происшествия

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САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Белинском районе Пензенской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 17.00 мск на 142-м километре автодороги Тамбов - Пенза.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.Главк МЧС по региону уточняет, что в ДТП на трассе близ села Поим Белинского района попали грузовые Hyundai и "Газель".

https://ria.ru/20210115/dtp-1593126051.html

https://ria.ru/20210114/dtp-1593103382.html

пенза

белинский район

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, белинский район, тамбов, происшествия