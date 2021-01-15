Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/dtp-1593254572.html
В Пензенской области три человека погибли в ДТП
В Пензенской области три человека погибли в ДТП
Три автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Белинском районе Пензенской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-15T18:42
2021-01-16T06:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
белинский район
тамбов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Белинском районе Пензенской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 17.00 мск на 142-м километре автодороги Тамбов - Пенза.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.Главк МЧС по региону уточняет, что в ДТП на трассе близ села Поим Белинского района попали грузовые Hyundai и "Газель".
https://ria.ru/20210115/dtp-1593126051.html
https://ria.ru/20210114/dtp-1593103382.html
пенза
белинский район
тамбов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, белинский район, тамбов, происшествия

В Пензенской области три человека погибли в ДТП

18:42 15.01.2021 (обновлено: 06:13 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись в пятницу на трассе в Белинском районе Пензенской области, в результате погибли три человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло в 17.00 мск на 142-м километре автодороги Тамбов - Пенза.
ДТП в Братском районе Иркутской области на трассе Вилюй - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 06:52
В ДТП на трассе вблизи Братска погибли четыре человека

"По предварительным данным, произошло столкновение... автомобиля Hyundai под управлением мужчины 1973 года рождения, автомобиля "Лада Гранта" и автомобиля "Газель" под управлением мужчины 1959 года рождения. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля "Лады Гранты", личности которых устанавливаются, от полученных травм скончались на месте", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.
Главк МЧС по региону уточняет, что в ДТП на трассе близ села Поим Белинского района попали грузовые Hyundai и "Газель".
ДТП на трассе в Кирово-Чепецком районе Кировской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 21:11
В Кировской области в ДТП погибли двое полицейских
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПензаБелинский районТамбовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:07Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
05:54Перу подписало соглашение с НИЦЭМ Гамалеи при переговорах по "Спутнику V"
05:31Австрийский архитектор ответил на нападки Украины из-за работы в Крыму
05:28Рисунок Эрже для обложки Тинтина продали за рекордную сумму
05:16Министр здравоохранения США подал в отставку, сообщает СМИ
05:11В Бразилии попросили разрешение на экстренное использование "Спутника V"
05:05Адвокат "шамана" из Капитолия предложил Трампу помиловать протестовавших
04:58Пушков рассказал, кто больше всего сожалеет о выходе России из ДОН
04:34Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями
04:11Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М
04:09Чубайс заявил о "грубейшей ошибке" из-за углеродного налога
04:07На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле "Звезда"
04:06В США восхитились новым поколением Lada Niva
03:00Эксперт дал советы, как открыть примерзшую дверь в автомобиле
02:59В Венесуэле начали обследовать желающих привиться "Спутником V"
02:43В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:41В ЦАР при нападении погиб еще один миротворец
02:14Эксперт рассказал, чья пенсия будет более 30 тысяч рублей в этом году
02:13В центре Гамалеи объяснили, станет ли COVID-19 более опасным
02:04Шуфутинский посмеялся над угрозами Литвы запретить ему въезд в страну
Лента новостейМолния