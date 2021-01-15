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Россиян призвали сообщать о частных домах престарелых в надзорные органы
Россиян призвали сообщать о частных домах престарелых в надзорные органы
Гражданам нужно обращаться в надзорные органы при обнаружении частных домов престарелых, поскольку они часто не зарегистрированы соответствующим образом, заявил РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:49
2021-01-15T12:49
жилье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гражданам нужно обращаться в надзорные органы при обнаружении частных домов престарелых, поскольку они часто не зарегистрированы соответствующим образом, заявил заместитель главы МЧС, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.Помимо этого, добавил он, частные дома престарелых часто не зарегистрированы по роду своей деятельности, юридически являясь частными жилыми домами.
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жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Россиян призвали сообщать о частных домах престарелых в надзорные органы

12:49 15.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гражданам нужно обращаться в надзорные органы при обнаружении частных домов престарелых, поскольку они часто не зарегистрированы соответствующим образом, заявил заместитель главы МЧС, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.
"Хотел бы обратиться к гражданам: если вы знаете, где находятся такие объекты, просьба информировать органы МЧС, прокуратуры, внутренних дел для принятия соответствующих мер. Потому что зачастую даже соседи не подозревают, что у них на соседнем участке эксплуатируется частный пансионат для престарелых", - сказал он.
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В России дома престарелых и детсады пожнадзор будет проверять раз в год
Помимо этого, добавил он, частные дома престарелых часто не зарегистрированы по роду своей деятельности, юридически являясь частными жилыми домами.
"Юридические основания для учета и осуществления надзора за организацией, оказывающей услуги без лицензии, у нас отсутствуют", - подчеркнул он.
 
ЖильеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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