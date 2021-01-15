https://ria.ru/20210115/dom-1593176243.html
Россиян призвали сообщать о частных домах престарелых в надзорные органы
Россиян призвали сообщать о частных домах престарелых в надзорные органы
Гражданам нужно обращаться в надзорные органы при обнаружении частных домов престарелых, поскольку они часто не зарегистрированы соответствующим образом, заявил РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:49
2021-01-15T12:49
2021-01-15T12:49
жилье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гражданам нужно обращаться в надзорные органы при обнаружении частных домов престарелых, поскольку они часто не зарегистрированы соответствующим образом, заявил заместитель главы МЧС, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.Помимо этого, добавил он, частные дома престарелых часто не зарегистрированы по роду своей деятельности, юридически являясь частными жилыми домами.
https://realty.ria.ru/20210101/nadzor-1591757518.html
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жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия