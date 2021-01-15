https://ria.ru/20210115/dom-1593176243.html

Россиян призвали сообщать о частных домах престарелых в надзорные органы

Россиян призвали сообщать о частных домах престарелых в надзорные органы

Гражданам нужно обращаться в надзорные органы при обнаружении частных домов престарелых, поскольку они часто не зарегистрированы соответствующим образом, заявил РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:49

2021-01-15T12:49

2021-01-15T12:49

жилье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гражданам нужно обращаться в надзорные органы при обнаружении частных домов престарелых, поскольку они часто не зарегистрированы соответствующим образом, заявил заместитель главы МЧС, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.Помимо этого, добавил он, частные дома престарелых часто не зарегистрированы по роду своей деятельности, юридически являясь частными жилыми домами.

https://realty.ria.ru/20210101/nadzor-1591757518.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия