https://ria.ru/20210115/dogovor-1593235574.html
Косачев оценил последствия выхода России из Договора по открытому небу
Косачев оценил последствия выхода России из Договора по открытому небу
После выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) ничего радикально не изменится, средства космической разведки позволяют получать большой объем... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:14
2021-01-15T17:14
2021-01-15T17:14
выход сша из договора по открытому небу
договор по открытому небу
совет федерации рф
константин косачев
сша
безопасность
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. После выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) ничего радикально не изменится, средства космической разведки позволяют получать большой объем информации, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее МИД РФ сообщил о том, что Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Ранее из договора вышли США. Договор действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга."Радикально ничего не изменится, средства космической разведки позволяют получать большой объем информации. Этот объем не будет 100%-ным, но от каких-то крупных потрясений имеющиеся средства контроля будут страховать", - сказал парламентарий в пятницу в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе.РФ".Он отметил, что после выхода из договора США, затем и России он утрачивает смысл.Законодатель посетовал, что выход из Договора по открытому небу является еще одним шагом назад от тех мер и договоренностей, которые вырабатывался странами по выходу из холодной войны. "Мы имеем в перспективе напряженный период в международных отношениях, но это не наш выбор", - сказал политик.
https://ria.ru/20210115/dogovor-1593232917.html
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выход сша из договора по открытому небу, договор по открытому небу, совет федерации рф, константин косачев, сша, безопасность