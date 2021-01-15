https://ria.ru/20210115/dogovor-1593215973.html

Эксперт рассказал, чем компенсируют выход из Договора по открытому небу

Эксперт рассказал, чем компенсируют выход из Договора по открытому небу

Отсутствие наблюдательных полетов, которые проходили в рамках Договора по открытому небу, Россия может компенсировать за счет наращивания возможностей... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:49

2021-01-15T15:49

2021-01-15T15:49

выход сша из договора по открытому небу

россия

вооруженные силы рф

договор по открытому небу

игорь коротченко

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147307/32/1473073270_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_14b47b74dbd627ad4ef27b060cd5a7b8.jpg

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Отсутствие наблюдательных полетов, которые проходили в рамках Договора по открытому небу, Россия может компенсировать за счет наращивания возможностей спутниковой разведки, а также за счет деятельности СВР и ГРУ, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе (ДОН)."В практическом плане для России очень важно компенсировать отсутствие инспекционных полетов над территориями иностранных государств, в частности государств-членов НАТО, усилением возможностей в области ведения всех видов космической разведки, и, прежде всего, оптико-электронной и радиотехнической", - сказал Коротченко.Это, по его словам, позволит заблаговременно реагировать на планы военного строительства и модернизации вооруженных сил тех стран, которые Россия относит к числу потенциальных противников. Кроме того, необходимо нарастить "возможности получения информации о планах и замыслах иностранных государств и другими методами, реализуя возможности СВР России и Главного управления Генерального штаба ВС РФ (известного, как ГРУ)", считает эксперт."США уничтожили этот договор, выйдя из него первыми, поэтому в данном случае Россия просто фиксирует сложившийся статус-кво, что договор больше не работает и действовать не будет. Вина за это полностью лежит на стороне Вашингтона", - добавил Коротченко.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593205847.html

https://ria.ru/20210115/vinovnye-1593199141.html

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора по открытому небу, россия, вооруженные силы рф, договор по открытому небу, игорь коротченко, безопасность