https://ria.ru/20210115/dogovor-1593205847.html
Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
Запуск процедуры выхода России из Договора по открытому небу – адекватная реакция на односторонний разрыв документа со стороны США, заявил глава комитета... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:01
2021-01-15T15:01
2021-01-15T15:12
госдума рф
выход сша из договора по открытому небу
леонид слуцкий
договор по открытому небу
сша
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Запуск процедуры выхода России из Договора по открытому небу – адекватная реакция на односторонний разрыв документа со стороны США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее МИД РФ заявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора об открытом небе."Запуск процедуры выхода России из Договора по открытому небу – адекватная реакция на односторонний разрыв ДОН со стороны США и бездействие европейских партнеров в вопросах предоставления гарантий России о непередаче данных о наблюдательных полетах над территорией РФ американской стороне", - сказал Слуцкий журналистам.Парламентарий напомнил, что Россия неоднократно призывала остальных участников Договора подписать заявление с конкретными юридическими обязательствами о непредоставлении информации по итогам работы миссий открытого неба, но этого так и не произошло."В подобных условиях Россия не позволит вести расчетливую игру в одни ворота и не будет рисковать своими интересами национальной безопасности", - добавил парламентарий.Слуцкий с сожалением отметил, что это вынужденная ответная реакция, поскольку нарушение целостности договора подрывает доверие в вопросах безопасности среди всех его стран-участниц.
https://ria.ru/20210115/dogovor-1593204453.html
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госдума рф, выход сша из договора по открытому небу, леонид слуцкий, договор по открытому небу, сша, в мире
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Запуск процедуры выхода России из Договора по открытому небу – адекватная реакция на односторонний разрыв документа со стороны США
, заявил глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора об открытом небе.
"Запуск процедуры выхода России из Договора по открытому небу – адекватная реакция на односторонний разрыв ДОН со стороны США и бездействие европейских партнеров в вопросах предоставления гарантий России о непередаче данных о наблюдательных полетах над территорией РФ американской стороне", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий напомнил, что Россия неоднократно призывала остальных участников Договора подписать заявление с конкретными юридическими обязательствами о непредоставлении информации по итогам работы миссий открытого неба, но этого так и не произошло.
"В подобных условиях Россия не позволит вести расчетливую игру в одни ворота и не будет рисковать своими интересами национальной безопасности", - добавил парламентарий.
Слуцкий с сожалением отметил, что это вынужденная ответная реакция, поскольку нарушение целостности договора подрывает доверие в вопросах безопасности среди всех его стран-участниц.