https://ria.ru/20210115/dogovor-1593204453.html

Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

Запуск процедуры выхода России из Договора по открытому небу был предсказуем, ожидать, что администрация следующего президента США Джо Байдена изменит свою... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:55

2021-01-15T14:55

2021-01-15T14:55

договор по открытому небу

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Запуск процедуры выхода России из Договора по открытому небу был предсказуем, ожидать, что администрация следующего президента США Джо Байдена изменит свою позицию по этому документу не стоило, считает директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу, заявили в пятницу в МИД РФ."Это (выход РФ из Договора по открытому небу – ред.) было предсказуемо. После того, как США вышли из этого договора МИД (РФ) говорил, что без США по сути этот документ теряет значительную часть смысла, было предложение к европейским партнерам выполнить определенные условия для его сохранения, в частности не делиться с американскими партнерами теми данными, которые они получают. Никакой позитивной реакции оттуда не было. Можно было ожидать, что Россия из этого договора будет выходить", - сказал Лукьянов РИА Новости.По мнению эксперта, без России и США Договор по открытому небу уже станет чистой формальностью. "Исчезновение этого документа не очень хорошо. С другой стороны, будучи объективным, все соглашения в области стратегической стабильности и прозрачности, которые готовились и заключались в XX веке и по принятой тогда модели, сейчас постепенно прекращают существование. Это объективный процесс. Увы, от той системы мы уходим, и понадобится новая", - отметил политолог.При этом, на его взгляд, ожидать от администрации следующего президента США Джо Байдена возвращения Вашингтона к Договору по открытому небу не стоило, хотя он и иначе, чем президент Дональд Трамп, подходит к ряду договоров в этой сфере. "Я думаю, что наши дипломаты, прежде чем принимать это решение, убедились, что возвращение США крайне маловероятно. Этот договор среди того, что Байден хотел бы изменить (после Трампа) не фигурировал. Поэтому шансов не было", - пояснил аналитик.Он считает, что с выходом России из договора "катастрофы не происходит". "Отчасти это (договор) символический, отчасти практический инструмент повысить доверие посредством транспарентности. Но сказать, что без этого договора все рухнет, нельзя. Отношения с точки зрения доверия сейчас крайне тяжелые. Договор бы все равно ничего не решил", - заключил эксперт.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

https://ria.ru/20210115/vinovnye-1593199141.html

https://ria.ru/20201225/dogovor-1590915202.html

https://ria.ru/20201124/dogovor-1586098346.html

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договор по открытому небу, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша, в мире