https://ria.ru/20210115/distans-1593159921.html
Кравцов опроверг сообщения о полном переходе на дистанционное обучение
Кравцов опроверг сообщения о полном переходе на дистанционное обучение
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов опроверг сообщения в соцсетях о полном переходе на дистанционное образование навсегда. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:31
2021-01-15T11:31
2021-01-15T12:06
социальный навигатор
сн_образование
общество
распространение коронавируса
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов опроверг сообщения в соцсетях о полном переходе на дистанционное образование навсегда."Несмотря на то, что в последнее время в социальных сетях и родительских чатах нередко распространялась разного рода информация, что дистанционка навсегда - это не соответствует действительности", - сказал Кравцов на брифинге. После новогодних каникул, с 18 января, школьники всех 85 субъектов РФ начнут возвращаться за парты, заявил глава Минпросвещения."Никогда дистанционная технология не заменит традиционный формат обучения. После новогодних каникул поэтапно, начиная уже с этой недели, школьники возвращаются за парты", - сказал Кравцов на брифинге в пятницу.С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов РФ, в том числе Москвы, открывают свои двери. "Возобновляют образовательный процесс", - пояснил КравцовСергей Кравцов отметил, что главным приоритетом в работе ведомства в пандемию стало сохранение здоровья школьников, родителей и учителей."Нашей главной задачей было сохранение здоровья наших школьников, родителей, учащихся, учителей. Данный приоритет остается и в дальнейшей нашей работе", - заявил Кравцов.Он отметил, что ведомство в 2020 году работало в постоянном контакте с регионами. "И, как видим, эта совместная работа принесла свои результаты", - сказал Кравцов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201228/shkoly-1591170890.html
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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов
опроверг сообщения в соцсетях о полном переходе на дистанционное образование навсегда.
"Несмотря на то, что в последнее время в социальных сетях и родительских чатах нередко распространялась разного рода информация, что дистанционка навсегда - это не соответствует действительности", - сказал Кравцов на брифинге.
После новогодних каникул, с 18 января, школьники всех 85 субъектов РФ начнут возвращаться за парты, заявил глава Минпросвещения.
"Никогда дистанционная технология не заменит традиционный формат обучения. После новогодних каникул поэтапно, начиная уже с этой недели, школьники возвращаются за парты", - сказал Кравцов на брифинге в пятницу.
С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов РФ, в том числе Москвы, открывают свои двери. "Возобновляют образовательный процесс", - пояснил Кравцов
Сергей Кравцов отметил, что главным приоритетом в работе ведомства в пандемию стало сохранение здоровья школьников, родителей и учителей.
"Нашей главной задачей было сохранение здоровья наших школьников, родителей, учащихся, учителей. Данный приоритет остается и в дальнейшей нашей работе", - заявил Кравцов.
Он отметил, что ведомство в 2020 году работало в постоянном контакте с регионами. "И, как видим, эта совместная работа принесла свои результаты", - сказал Кравцов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.