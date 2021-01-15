https://ria.ru/20210115/distans-1593159921.html

Кравцов опроверг сообщения о полном переходе на дистанционное обучение

Кравцов опроверг сообщения о полном переходе на дистанционное обучение

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов опроверг сообщения в соцсетях о полном переходе на дистанционное образование навсегда. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:31

2021-01-15T11:31

2021-01-15T12:06

социальный навигатор

сн_образование

общество

распространение коронавируса

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

образование - общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов опроверг сообщения в соцсетях о полном переходе на дистанционное образование навсегда."Несмотря на то, что в последнее время в социальных сетях и родительских чатах нередко распространялась разного рода информация, что дистанционка навсегда - это не соответствует действительности", - сказал Кравцов на брифинге. После новогодних каникул, с 18 января, школьники всех 85 субъектов РФ начнут возвращаться за парты, заявил глава Минпросвещения."Никогда дистанционная технология не заменит традиционный формат обучения. После новогодних каникул поэтапно, начиная уже с этой недели, школьники возвращаются за парты", - сказал Кравцов на брифинге в пятницу.С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов РФ, в том числе Москвы, открывают свои двери. "Возобновляют образовательный процесс", - пояснил КравцовСергей Кравцов отметил, что главным приоритетом в работе ведомства в пандемию стало сохранение здоровья школьников, родителей и учителей."Нашей главной задачей было сохранение здоровья наших школьников, родителей, учащихся, учителей. Данный приоритет остается и в дальнейшей нашей работе", - заявил Кравцов.Он отметил, что ведомство в 2020 году работало в постоянном контакте с регионами. "И, как видим, эта совместная работа принесла свои результаты", - сказал Кравцов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/shkoly-1591170890.html

https://sn.ria.ru/20201229/distant-1591332597.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество