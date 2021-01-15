https://ria.ru/20210115/dengi-1593245267.html

Чубайс назвал деньги гениальным изобретением

Чубайс назвал деньги гениальным изобретением

Деньги – гениальное изобретение, одно из главных в истории человечества, считает спецпредставитель президента по связям с международными организациями для... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:56

2021-01-15T17:56

2021-01-15T17:56

гайдаровский форум - 2021

гайдаровский форум

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Деньги – гениальное изобретение, одно из главных в истории человечества, считает спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс."Давайте вспомним, что деньги - это гениальное изобретение человечества, может быть, вообще одно из самых гениальных", - сказал он в рамках Гайдаровского форума.Он отметил эффективность, значимость денег и их роль в жизни, "их способность создавать равные условия игры".

https://ria.ru/20201209/chubays-1588385551.html

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гайдаровский форум - 2021, гайдаровский форум, анатолий чубайс, технологии, общество