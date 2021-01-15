https://ria.ru/20210115/dengi-1593245267.html
Чубайс назвал деньги гениальным изобретением
Чубайс назвал деньги гениальным изобретением
Деньги – гениальное изобретение, одно из главных в истории человечества, считает спецпредставитель президента по связям с международными организациями для... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:56
2021-01-15T17:56
2021-01-15T17:56
гайдаровский форум - 2021
гайдаровский форум
анатолий чубайс
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587483904_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_28b6ce205d6bcf444914c25bf012fd7a.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Деньги – гениальное изобретение, одно из главных в истории человечества, считает спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс."Давайте вспомним, что деньги - это гениальное изобретение человечества, может быть, вообще одно из самых гениальных", - сказал он в рамках Гайдаровского форума.Он отметил эффективность, значимость денег и их роль в жизни, "их способность создавать равные условия игры".
https://ria.ru/20201209/chubays-1588385551.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587483904_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_ce15e195405ba1cd98eced5397331ecd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гайдаровский форум - 2021, гайдаровский форум, анатолий чубайс, технологии, общество