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СК рассказал о новшествах, позволяющих раскрывать дела прошлых лет
СК рассказал о новшествах, позволяющих раскрывать дела прошлых лет
Возможность проводить генетические экспертизы сейчас позволяет раскрывать преступления даже прошлых лет, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:21
2021-01-15T11:10
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Возможность проводить генетические экспертизы сейчас позволяет раскрывать преступления даже прошлых лет, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1 отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Тверской области Алина Дубасова.Дубасова добавила, что за 10 лет появилось очень много различных экспертиз, поэтому получить доказательства сейчас стало гораздо проще.В качестве примера она рассказала об убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки, совершенном в 2002 году в Бежецком районе Тверской области. По ее словам, дело долго было не раскрыто, но после проведения экспертизы следователям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней местный житель.Читайте полный текст интервью Алины Дубасовой &gt;&gt;
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тверская область, происшествия

СК рассказал о новшествах, позволяющих раскрывать дела прошлых лет

10:21 15.01.2021 (обновлено: 11:10 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Возможность проводить генетические экспертизы сейчас позволяет раскрывать преступления даже прошлых лет, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1 отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Тверской области Алина Дубасова.
"Хочу отметить, что одним из приоритетных направлений в настоящее время у нас является расследование преступлений прошлых лет, по которым у нас появилась возможность также назначать и проводить генетические экспертизы, если по уголовному делу имеются вещественные доказательства. Наш отдел сейчас расследует шесть таких дел", - сказала она.
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Дубасова добавила, что за 10 лет появилось очень много различных экспертиз, поэтому получить доказательства сейчас стало гораздо проще.
В качестве примера она рассказала об убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки, совершенном в 2002 году в Бежецком районе Тверской области. По ее словам, дело долго было не раскрыто, но после проведения экспертизы следователям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней местный житель.
"В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение, он находится под арестом, но вину так и не признает", - добавила Дубасова.
Читайте полный текст интервью Алины Дубасовой >>
 
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