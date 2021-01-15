https://ria.ru/20210115/dela-1593144862.html

СК рассказал о новшествах, позволяющих раскрывать дела прошлых лет

СК рассказал о новшествах, позволяющих раскрывать дела прошлых лет

Возможность проводить генетические экспертизы сейчас позволяет раскрывать преступления даже прошлых лет, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:21

2021-01-15T10:21

2021-01-15T11:10

тверская область

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Возможность проводить генетические экспертизы сейчас позволяет раскрывать преступления даже прошлых лет, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1 отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Тверской области Алина Дубасова.Дубасова добавила, что за 10 лет появилось очень много различных экспертиз, поэтому получить доказательства сейчас стало гораздо проще.В качестве примера она рассказала об убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки, совершенном в 2002 году в Бежецком районе Тверской области. По ее словам, дело долго было не раскрыто, но после проведения экспертизы следователям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за изнасилование несовершеннолетней местный житель.Читайте полный текст интервью Алины Дубасовой >>

https://ria.ru/20210115/sk-1593114073.html

тверская область

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2021

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тверская область, происшествия