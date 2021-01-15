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Диетолог предрекла появление мучных червей в рационе россиян
Диетолог предрекла появление мучных червей в рационе россиян
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Говорит Москва" заявила, что мучные черви вместе с добавками вскоре придут в Россию. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:05
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россия
елена соломатина
евросоюз
общество
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Говорит Москва" заявила, что мучные черви вместе с добавками вскоре придут в Россию.Однако сначала их включат в питание в ряде стран, уточнила медик."В принципе уже поступает завуалированно, в виде порошка, добавляют уже в готовое блюдо. Я думаю, в Россию это тоже придет постепенно с добавками", — объяснила она.Кроме того, Соломатина напомнила, что существуют красители на основе подобных насекомых. При этом, по ее словам, об этом никто не думает. Похожее произойдет с мучными червями: их будут добавлять в продукты в виде порошка, а затем начнут употреблять в чистом виде в качестве замены белка."Скорее всего, у нас это все будет", — подчеркнула Соломатина.Как подчеркнула диетолог, люди поначалу настороженно относились к появлению креветок и других морепродуктов. По ее мнению, должно пройти время, чтобы человечество могло спокойно питаться червями — отвращение происходит больше на ментальном, чем на физиологическом уровне.Ранее газета The Guardian со ссылкой на Агентство безопасности пищевых продуктов ЕС сообщила, что мучных червей признали безопасными для употребления человеком. Как пояснил сотрудник агентства Эрмолаос Верверси, организация впервые оценила риски насекомого в качестве еды, и это может проложить путь к одобрению в Евросоюзе.
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россия, елена соломатина, евросоюз, общество

Диетолог предрекла появление мучных червей в рационе россиян

16:05 15.01.2021 (обновлено: 16:38 15.01.2021)
 
© Fotolia / ElenathewiseСтоловые приборы
Столовые приборы - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Fotolia / Elenathewise
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Говорит Москва" заявила, что мучные черви вместе с добавками вскоре придут в Россию.
Однако сначала их включат в питание в ряде стран, уточнила медик.
"В принципе уже поступает завуалированно, в виде порошка, добавляют уже в готовое блюдо. Я думаю, в Россию это тоже придет постепенно с добавками", — объяснила она.
Кроме того, Соломатина напомнила, что существуют красители на основе подобных насекомых. При этом, по ее словам, об этом никто не думает. Похожее произойдет с мучными червями: их будут добавлять в продукты в виде порошка, а затем начнут употреблять в чистом виде в качестве замены белка.
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"Скорее всего, у нас это все будет", — подчеркнула Соломатина.
Как подчеркнула диетолог, люди поначалу настороженно относились к появлению креветок и других морепродуктов. По ее мнению, должно пройти время, чтобы человечество могло спокойно питаться червями — отвращение происходит больше на ментальном, чем на физиологическом уровне.
Ранее газета The Guardian со ссылкой на Агентство безопасности пищевых продуктов ЕС сообщила, что мучных червей признали безопасными для употребления человеком. Как пояснил сотрудник агентства Эрмолаос Верверси, организация впервые оценила риски насекомого в качестве еды, и это может проложить путь к одобрению в Евросоюзе.
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