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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/britaniya-1593265609.html
В Британии выявили более 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Великобритании суточное число случаев коронавируса вновь превысило отметку в 50 тысяч заболевших, диагноз подтвержден у 55 761 человека, скончались 1280,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:42
2021-01-15T19:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании суточное число случаев коронавируса вновь превысило отметку в 50 тысяч заболевших, диагноз подтвержден у 55 761 человека, скончались 1280, следует из данных минздрава страны.Днем ранее были зарегистрированы 48 682 новых случая заболевания, скончались 1248 человек. До этого в течение трех дней количество заболевших с подтвержденным диагнозом составляло менее 50 тысяч.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,25 миллиона человек, скончались более 86 тысяч.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

В Британии выявили более 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки

19:42 15.01.2021
 
© AP Photo / PA/Victoria JonesЖенщина проходит мимо Сити Лондон
Женщина проходит мимо Сити Лондон - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / PA/Victoria Jones
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ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании суточное число случаев коронавируса вновь превысило отметку в 50 тысяч заболевших, диагноз подтвержден у 55 761 человека, скончались 1280, следует из данных минздрава страны.
Днем ранее были зарегистрированы 48 682 новых случая заболевания, скончались 1248 человек. До этого в течение трех дней количество заболевших с подтвержденным диагнозом составляло менее 50 тысяч.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 17:29
Мясников прокомментировал появление "бразильского" штамма коронавируса
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,25 миллиона человек, скончались более 86 тысяч.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. При этом уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АнглияВеликобританияВ мире
 
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