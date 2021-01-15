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Стало известно о будущем шоу "Бородина против Бузовой"
Стало известно о будущем шоу "Бородина против Бузовой"
Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила о начале съемок нового сезона шоу "Бородина против Бузовой". РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:59
2021-01-15T16:59
2021-01-15T16:59
шоубиз
знаменитости
звезды
ольга бузова
ксения бородина
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила о начале съемок нового сезона шоу "Бородина против Бузовой". Ранее Ксения Бородина, Ольга Бузова, а также Влад Кадони обсуждали в эфире шоу последние события, которые происходили на знаменитой телестройке. Однако теперь, по словам Бородиной, они будут обсуждать другие темы.В декабре 2020 года телеканал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2". Как рассказал тогда генеральный директор проекта Александр Расторгуев, шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". При этом он не раскрыл других деталей.
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знаменитости, звезды, ольга бузова, ксения бородина