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Стало известно о будущем шоу "Бородина против Бузовой"
Стало известно о будущем шоу "Бородина против Бузовой"
Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила о начале съемок нового сезона шоу "Бородина против Бузовой". РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:59
2021-01-15T16:59
шоубиз
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ольга бузова
ксения бородина
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила о начале съемок нового сезона шоу "Бородина против Бузовой". Ранее Ксения Бородина, Ольга Бузова, а также Влад Кадони обсуждали в эфире шоу последние события, которые происходили на знаменитой телестройке. Однако теперь, по словам Бородиной, они будут обсуждать другие темы.В декабре 2020 года телеканал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2". Как рассказал тогда генеральный директор проекта Александр Расторгуев, шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". При этом он не раскрыл других деталей.
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знаменитости, звезды, ольга бузова, ксения бородина

Стало известно о будущем шоу "Бородина против Бузовой"

16:59 15.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила о начале съемок нового сезона шоу "Бородина против Бузовой".

"Мы снимаем новый сезон шоу "Бородина против Бузовой". Всех волнует судьба этого шоу, ведь "Дом-2" закрыли, что там обсуждать-то? Ребят, на нашем веку тем хватит. Всегда есть о чем поговорить и что обсудить!" — заверила ведущая.

Ранее Ксения Бородина, Ольга Бузова, а также Влад Кадони обсуждали в эфире шоу последние события, которые происходили на знаменитой телестройке. Однако теперь, по словам Бородиной, они будут обсуждать другие темы.

"Я давно мечтала вести такого рода шоу, где могу обсуждать социальные проблемы", — призналась Бородина.

В декабре 2020 года телеканал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2". Как рассказал тогда генеральный директор проекта Александр Расторгуев, шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". При этом он не раскрыл других деталей.
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