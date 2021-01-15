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Фотографии Орландо Блума набрали более трех миллионов лайков
Фотографии Орландо Блума набрали более трех миллионов лайков
Ранее не публиковавшиеся в Сети фотографии актера Орландо Блума в набрали в инстаграме Кэти Перри более трех миллионов лайков. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T03:15
2021-01-15T03:15
культура
стиль жизни
музыка
новости культуры
орландо блум
кэти перри (хадсон)
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Ранее не публиковавшиеся в Сети фотографии актера Орландо Блума в набрали в инстаграме Кэти Перри более трех миллионов лайков. Певица разместила их в своем аккаунте по случаю дня рождения жениха. На снимках есть селфи и кадры из совместных путешествий пары. "С 44-м днем рождения замечательно отца моей Дав и прекрасное зеркало, в котором отражается то, что я сама не могу увидеть… Спасибо за то, что ты постоянно со мной споришь и никогда не признаешь поражение. Я счастлива, что моя луна нашла свое солнце", — прокомментировала публикацию сама Кэти Перри.Певица и актер встречаются с 2016 года. В феврале 2019 года состоялась их помолвка, а 26 августа прошлого года у них родилась дочь Дейзи Дав.
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стиль жизни, музыка, новости культуры, орландо блум , кэти перри (хадсон)

Фотографии Орландо Блума набрали более трех миллионов лайков

03:15 15.01.2021
 
© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionКэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Ранее не публиковавшиеся в Сети фотографии актера Орландо Блума в набрали в инстаграме Кэти Перри более трех миллионов лайков.
Певица разместила их в своем аккаунте по случаю дня рождения жениха. На снимках есть селфи и кадры из совместных путешествий пары.
"С 44-м днем рождения замечательно отца моей Дав и прекрасное зеркало, в котором отражается то, что я сама не могу увидеть… Спасибо за то, что ты постоянно со мной споришь и никогда не признаешь поражение. Я счастлива, что моя луна нашла свое солнце", — прокомментировала публикацию сама Кэти Перри.
Певица и актер встречаются с 2016 года. В феврале 2019 года состоялась их помолвка, а 26 августа прошлого года у них родилась дочь Дейзи Дав.
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