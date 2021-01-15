https://ria.ru/20210115/bloom-1593085223.html

Фотографии Орландо Блума набрали более трех миллионов лайков

Фотографии Орландо Блума набрали более трех миллионов лайков

Ранее не публиковавшиеся в Сети фотографии актера Орландо Блума в набрали в инстаграме Кэти Перри более трех миллионов лайков. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T03:15

2021-01-15T03:15

2021-01-15T03:15

культура

стиль жизни

музыка

новости культуры

орландо блум

кэти перри (хадсон)

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Ранее не публиковавшиеся в Сети фотографии актера Орландо Блума в набрали в инстаграме Кэти Перри более трех миллионов лайков. Певица разместила их в своем аккаунте по случаю дня рождения жениха. На снимках есть селфи и кадры из совместных путешествий пары. "С 44-м днем рождения замечательно отца моей Дав и прекрасное зеркало, в котором отражается то, что я сама не могу увидеть… Спасибо за то, что ты постоянно со мной споришь и никогда не признаешь поражение. Я счастлива, что моя луна нашла свое солнце", — прокомментировала публикацию сама Кэти Перри.Певица и актер встречаются с 2016 года. В феврале 2019 года состоялась их помолвка, а 26 августа прошлого года у них родилась дочь Дейзи Дав.

https://ria.ru/20201224/perry-1590638230.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, музыка, новости культуры, орландо блум , кэти перри (хадсон)