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На Сахалине рассказали, как будет выглядеть бейдж привитого от COVID-19

На Сахалине рассказали, как будет выглядеть бейдж привитого от COVID-19

Макет бейджа для привитых от коронавируса разработали на Сахалине, это будет зеленый прямоугольник с ФИО и датой вакцинации. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:11

2021-01-15T14:11

2021-01-15T14:52

валерий лимаренко

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв — РИА Новости. Макет бейджа для привитых от коронавируса разработали на Сахалине, это будет зеленый прямоугольник с ФИО и датой вакцинации.В четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что всем привитым от коронавируса жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджи, которые позволят им не носить маски в общественных местах.Разработанный макет есть в распоряжении РИА Новости. Он представляет собой бейдж зеленого цвета размером 100 миллиметров на 70 миллиметров, с информацией о дате вакцинации, имени, отчестве и фамилии привитого. Документ будет иметь три степени защиты: гильоширную сетку, голограмму и тиснение.В пятницу заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук рассказал, что выдавать спецзнак начнут уже в начале будущей недели тем, кто получил вторую прививку. На сегодняшний день первую прививку вакциной "Спутник-V" получили порядка двух тысяч человек, вторую — около 600.Массовая вакцинация на островах начнется в субботу после того, как в область поступит крупная партия вакцины — 9100 доз.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сахалин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий лимаренко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сахалин, общество