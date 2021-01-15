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На Сахалине рассказали, как будет выглядеть бейдж привитого от COVID-19
На Сахалине рассказали, как будет выглядеть бейдж привитого от COVID-19
Макет бейджа для привитых от коронавируса разработали на Сахалине, это будет зеленый прямоугольник с ФИО и датой вакцинации. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:11
2021-01-15T14:11
2021-01-15T14:52
валерий лимаренко
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сахалин
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв — РИА Новости. Макет бейджа для привитых от коронавируса разработали на Сахалине, это будет зеленый прямоугольник с ФИО и датой вакцинации.В четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что всем привитым от коронавируса жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджи, которые позволят им не носить маски в общественных местах.Разработанный макет есть в распоряжении РИА Новости. Он представляет собой бейдж зеленого цвета размером 100 миллиметров на 70 миллиметров, с информацией о дате вакцинации, имени, отчестве и фамилии привитого. Документ будет иметь три степени защиты: гильоширную сетку, голограмму и тиснение.В пятницу заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук рассказал, что выдавать спецзнак начнут уже в начале будущей недели тем, кто получил вторую прививку. На сегодняшний день первую прививку вакциной "Спутник-V" получили порядка двух тысяч человек, вторую — около 600.Массовая вакцинация на островах начнется в субботу после того, как в область поступит крупная партия вакцины — 9100 доз.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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валерий лимаренко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сахалин, общество
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв — РИА Новости. Макет бейджа для привитых от коронавируса разработали на Сахалине, это будет зеленый прямоугольник с ФИО и датой вакцинации.
В четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
объявил, что всем привитым от коронавируса жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджи, которые позволят им не носить маски в общественных местах.
Разработанный макет есть в распоряжении РИА Новости. Он представляет собой бейдж зеленого цвета размером 100 миллиметров на 70 миллиметров, с информацией о дате вакцинации, имени, отчестве и фамилии привитого. Документ будет иметь три степени защиты: гильоширную сетку, голограмму и тиснение.
В пятницу заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук рассказал, что выдавать спецзнак начнут уже в начале будущей недели тем, кто получил вторую прививку. На сегодняшний день первую прививку вакциной "Спутник-V" получили порядка двух тысяч человек, вторую — около 600.
Массовая вакцинация на островах начнется в субботу после того, как в область поступит крупная партия вакцины — 9100 доз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.