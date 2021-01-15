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Берлускони выписали из больницы
Берлускони выписали из больницы
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из кардиологической клиники в Монако, куда он попал с аритмией в понедельник, сообщили журналистам... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:24
2021-01-15T15:24
вперед, италия
здоровье - общество
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РИМ, 15 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из кардиологической клиники в Монако, куда он попал с аритмией в понедельник, сообщили журналистам источники в его партии "Вперед, Италия".Политик уже вернулся домой к своей дочери Марине, которая проживает под Ниццей. На ее вилле экс-премьер провел большую часть локдауна в прошлом году.В четверг Берлускони заявил, что госпитализация была необходима для проведения обследования, которое ему предписали его лечащие врачи. 84-летний политик отметил, что находится в хорошем состоянии и не беспокоится за свое здоровье.В 2016 году Берлускони провели операцию по замене аортального клапана.Как указывает в связи с госпитализацией Берлускони газета Corriere della Sera, накануне он должен был дать показания в суде города Сиена. Там проходит процесс, в рамках которого Берлускони обвиняется в даче ложных показаний, подкупе свидетелей в ходе так называемого дела "Руби" о причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. Выросшее из этого коррупционное расследование дошло до суда и было разбито на несколько дел, каждое из которых было выделено в отдельное производство и передано в различные итальянские города.Таким образом, из-за состояния Берлускони его участие в заседаниях перенесено на апрель, отмечает газета.В сентябре Берлускони перенес коронавирус и попал в миланскую больницу San Raffaele с ранними симптомами двусторонней пневмонии. В госпитале он пробыл 10 дней. После этого политик выздоравливал в своей резиденции в Аркоре под Миланом. В середине октября сообщалось, что политик не имел симптомов заболевания и не нуждается в лечении, но испытывает слабость и проводит много времени в постели.В конце ноябре один из адвокатов сообщил, что состояние здоровья Берлускони ухудшилось. Это связали с его активной деятельностью в последнее время, которой врачи ему заниматься не советовали. Берлускони был предписан "полный домашний отдых, никакого передвижения и никакой деятельности".
https://ria.ru/20210114/berluskoni-1593102289.html
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вперед, италия, здоровье - общество, сильвио берлускони, ницца, милан, италия, в мире

Берлускони выписали из больницы

15:24 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 15 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из кардиологической клиники в Монако, куда он попал с аритмией в понедельник, сообщили журналистам источники в его партии "Вперед, Италия".
Политик уже вернулся домой к своей дочери Марине, которая проживает под Ниццей. На ее вилле экс-премьер провел большую часть локдауна в прошлом году.
В четверг Берлускони заявил, что госпитализация была необходима для проведения обследования, которое ему предписали его лечащие врачи. 84-летний политик отметил, что находится в хорошем состоянии и не беспокоится за свое здоровье.
В 2016 году Берлускони провели операцию по замене аортального клапана.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 21:00
Берлускони попросил не беспокоиться о его здоровье
Как указывает в связи с госпитализацией Берлускони газета Corriere della Sera, накануне он должен был дать показания в суде города Сиена. Там проходит процесс, в рамках которого Берлускони обвиняется в даче ложных показаний, подкупе свидетелей в ходе так называемого дела "Руби" о причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. Выросшее из этого коррупционное расследование дошло до суда и было разбито на несколько дел, каждое из которых было выделено в отдельное производство и передано в различные итальянские города.
Таким образом, из-за состояния Берлускони его участие в заседаниях перенесено на апрель, отмечает газета.
В сентябре Берлускони перенес коронавирус и попал в миланскую больницу San Raffaele с ранними симптомами двусторонней пневмонии. В госпитале он пробыл 10 дней. После этого политик выздоравливал в своей резиденции в Аркоре под Миланом. В середине октября сообщалось, что политик не имел симптомов заболевания и не нуждается в лечении, но испытывает слабость и проводит много времени в постели.
В конце ноябре один из адвокатов сообщил, что состояние здоровья Берлускони ухудшилось. Это связали с его активной деятельностью в последнее время, которой врачи ему заниматься не советовали. Берлускони был предписан "полный домашний отдых, никакого передвижения и никакой деятельности".
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 17.03.2020
17 марта 2020, 13:39Распространение коронавируса
Берлускони передаст Ломбардии десять миллионов евро из-за коронавируса
 
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