https://ria.ru/20210115/berluskoni-1593210333.html

Берлускони выписали из больницы

Берлускони выписали из больницы

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из кардиологической клиники в Монако, куда он попал с аритмией в понедельник, сообщили журналистам... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:24

2021-01-15T15:24

2021-01-15T15:24

вперед, италия

здоровье - общество

сильвио берлускони

ницца

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италия

в мире

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РИМ, 15 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из кардиологической клиники в Монако, куда он попал с аритмией в понедельник, сообщили журналистам источники в его партии "Вперед, Италия".Политик уже вернулся домой к своей дочери Марине, которая проживает под Ниццей. На ее вилле экс-премьер провел большую часть локдауна в прошлом году.В четверг Берлускони заявил, что госпитализация была необходима для проведения обследования, которое ему предписали его лечащие врачи. 84-летний политик отметил, что находится в хорошем состоянии и не беспокоится за свое здоровье.В 2016 году Берлускони провели операцию по замене аортального клапана.Как указывает в связи с госпитализацией Берлускони газета Corriere della Sera, накануне он должен был дать показания в суде города Сиена. Там проходит процесс, в рамках которого Берлускони обвиняется в даче ложных показаний, подкупе свидетелей в ходе так называемого дела "Руби" о причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. Выросшее из этого коррупционное расследование дошло до суда и было разбито на несколько дел, каждое из которых было выделено в отдельное производство и передано в различные итальянские города.Таким образом, из-за состояния Берлускони его участие в заседаниях перенесено на апрель, отмечает газета.В сентябре Берлускони перенес коронавирус и попал в миланскую больницу San Raffaele с ранними симптомами двусторонней пневмонии. В госпитале он пробыл 10 дней. После этого политик выздоравливал в своей резиденции в Аркоре под Миланом. В середине октября сообщалось, что политик не имел симптомов заболевания и не нуждается в лечении, но испытывает слабость и проводит много времени в постели.В конце ноябре один из адвокатов сообщил, что состояние здоровья Берлускони ухудшилось. Это связали с его активной деятельностью в последнее время, которой врачи ему заниматься не советовали. Берлускони был предписан "полный домашний отдых, никакого передвижения и никакой деятельности".

https://ria.ru/20210114/berluskoni-1593102289.html

https://ria.ru/20200317/1568724517.html

ницца

милан

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вперед, италия, здоровье - общество, сильвио берлускони, ницца, милан, италия, в мире