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Эксперт оценил предложения Байдена по поддержке американской экономики
Эксперт оценил предложения Байдена по поддержке американской экономики
Пакет различных мер, предложенный избранным президентом Джо Байденом, может поддержать экономику США, однако он приведет к росту государственных займов,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:50
2021-01-15T17:50
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сша
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости, Мария Князева. Пакет различных мер, предложенный избранным президентом Джо Байденом, может поддержать экономику США, однако он приведет к росту государственных займов, повышать налоги пока не предлагается, но рано или поздно Штатам, видимо, придется это сделать, считает старший международный экономист ING Джеймс Найтли.Общий объем этого пакета помощи составляет 1,9 триллиона долларов."Не предполагается увеличение налогов для финансирования какой-либо его части, а это означает, что это приведет к еще одному увеличению государственных заимствований", - говорится в его заметке.Эксперт отмечает, что один триллион долларов предлагается направить на поддержку доходов домохозяйств, в том числе за счёт выделения 1,4 тысячи долларов для тех, кто зарабатывает менее 75 тысяч долларов в год. Еще порядка 400 миллиардов долларов будут направлены на борьбу с кризисом от коронавируса, включая усиление программы вакцинации, и на тестирования. Также предусмотрены дополнительные деньги для поддержки малого бизнеса.Необходимо, чтобы этот пакет был принят до конца марта, когда истечет срок действия нескольких специальных мер по безработице, напоминает Найтли."Однако это может быть непросто", - считает эксперт.Если же предположить, что большая часть пакета будет реализована, "это явно поддержит доходы и уровни уверенности в ближайшем будущем", пишет он.Большая часть дополнительных выплат физическим лицам, скорее всего, будет сначала сберегаться. Однако позже, когда ограничения ослабеют, они могут быть использованы для подпитки потребительского бума, свидетельствует заметка."Таким образом, это подтверждает наше мнение о том, что экономика США вырастет более чем на 5% в этом году", - сказал эксперт.Также отмечается, что это только первый пакет мер от Джо Байдена. Он уже работает над вторым, который будет сфокусирован на инфраструктуре и так называемой "зеленой энергии".Это может помочь сохранить экономический импульс в ближайшие годы, но в конечном итоге придёт и день расплаты, считает эксперт."Байден предположил, что закрытие налоговых лазеек может сделать значительную часть работы по восстановлению государственных финансов, но более высокие корпоративные налоги, налоги на прибыль и прирост капитала в какой-то момент неизбежны для экономики, у которой государственный долг значительно превышает 100% ВВП", - заключил он.
https://ria.ru/20210115/potok-1593205704.html
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ing, джо байден, сша, в мире, экономика

Эксперт оценил предложения Байдена по поддержке американской экономики

17:50 15.01.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости, Мария Князева. Пакет различных мер, предложенный избранным президентом Джо Байденом, может поддержать экономику США, однако он приведет к росту государственных займов, повышать налоги пока не предлагается, но рано или поздно Штатам, видимо, придется это сделать, считает старший международный экономист ING Джеймс Найтли.
Общий объем этого пакета помощи составляет 1,9 триллиона долларов.
"Не предполагается увеличение налогов для финансирования какой-либо его части, а это означает, что это приведет к еще одному увеличению государственных заимствований", - говорится в его заметке.
Эксперт отмечает, что один триллион долларов предлагается направить на поддержку доходов домохозяйств, в том числе за счёт выделения 1,4 тысячи долларов для тех, кто зарабатывает менее 75 тысяч долларов в год. Еще порядка 400 миллиардов долларов будут направлены на борьбу с кризисом от коронавируса, включая усиление программы вакцинации, и на тестирования. Также предусмотрены дополнительные деньги для поддержки малого бизнеса.
Необходимо, чтобы этот пакет был принят до конца марта, когда истечет срок действия нескольких специальных мер по безработице, напоминает Найтли.
"Однако это может быть непросто", - считает эксперт.
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Если же предположить, что большая часть пакета будет реализована, "это явно поддержит доходы и уровни уверенности в ближайшем будущем", пишет он.

"Но ключом к возобновлению крепкого роста экономики является прекращение пандемии. Последние данные подчеркнули напряженность на рынке труда из-за продолжающихся ограничений (на социально-экономическую жизнь - ред.), и именно поэтому средства на тестирование и вакцинацию так важны", - отмечает Найтли.

Большая часть дополнительных выплат физическим лицам, скорее всего, будет сначала сберегаться. Однако позже, когда ограничения ослабеют, они могут быть использованы для подпитки потребительского бума, свидетельствует заметка.
"Таким образом, это подтверждает наше мнение о том, что экономика США вырастет более чем на 5% в этом году", - сказал эксперт.
Также отмечается, что это только первый пакет мер от Джо Байдена. Он уже работает над вторым, который будет сфокусирован на инфраструктуре и так называемой "зеленой энергии".
Это может помочь сохранить экономический импульс в ближайшие годы, но в конечном итоге придёт и день расплаты, считает эксперт.
"Байден предположил, что закрытие налоговых лазеек может сделать значительную часть работы по восстановлению государственных финансов, но более высокие корпоративные налоги, налоги на прибыль и прирост капитала в какой-то момент неизбежны для экономики, у которой государственный долг значительно превышает 100% ВВП", - заключил он.
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