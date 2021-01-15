https://ria.ru/20210115/bayden-1593243277.html

Эксперт оценил предложения Байдена по поддержке американской экономики

Эксперт оценил предложения Байдена по поддержке американской экономики

Пакет различных мер, предложенный избранным президентом Джо Байденом, может поддержать экономику США, однако он приведет к росту государственных займов,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:50

2021-01-15T17:50

2021-01-15T17:50

ing

джо байден

сша

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585987556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7018521ff5d015c89c066473a6aafa42.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости, Мария Князева. Пакет различных мер, предложенный избранным президентом Джо Байденом, может поддержать экономику США, однако он приведет к росту государственных займов, повышать налоги пока не предлагается, но рано или поздно Штатам, видимо, придется это сделать, считает старший международный экономист ING Джеймс Найтли.Общий объем этого пакета помощи составляет 1,9 триллиона долларов."Не предполагается увеличение налогов для финансирования какой-либо его части, а это означает, что это приведет к еще одному увеличению государственных заимствований", - говорится в его заметке.Эксперт отмечает, что один триллион долларов предлагается направить на поддержку доходов домохозяйств, в том числе за счёт выделения 1,4 тысячи долларов для тех, кто зарабатывает менее 75 тысяч долларов в год. Еще порядка 400 миллиардов долларов будут направлены на борьбу с кризисом от коронавируса, включая усиление программы вакцинации, и на тестирования. Также предусмотрены дополнительные деньги для поддержки малого бизнеса.Необходимо, чтобы этот пакет был принят до конца марта, когда истечет срок действия нескольких специальных мер по безработице, напоминает Найтли."Однако это может быть непросто", - считает эксперт.Если же предположить, что большая часть пакета будет реализована, "это явно поддержит доходы и уровни уверенности в ближайшем будущем", пишет он.Большая часть дополнительных выплат физическим лицам, скорее всего, будет сначала сберегаться. Однако позже, когда ограничения ослабеют, они могут быть использованы для подпитки потребительского бума, свидетельствует заметка."Таким образом, это подтверждает наше мнение о том, что экономика США вырастет более чем на 5% в этом году", - сказал эксперт.Также отмечается, что это только первый пакет мер от Джо Байдена. Он уже работает над вторым, который будет сфокусирован на инфраструктуре и так называемой "зеленой энергии".Это может помочь сохранить экономический импульс в ближайшие годы, но в конечном итоге придёт и день расплаты, считает эксперт."Байден предположил, что закрытие налоговых лазеек может сделать значительную часть работы по восстановлению государственных финансов, но более высокие корпоративные налоги, налоги на прибыль и прирост капитала в какой-то момент неизбежны для экономики, у которой государственный долг значительно превышает 100% ВВП", - заключил он.

https://ria.ru/20210115/potok-1593205704.html

https://ria.ru/20210115/ekonomika-1593117637.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ing, джо байден, сша, в мире, экономика