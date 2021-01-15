https://ria.ru/20210115/bayden-1593156109.html

В МИД надеются на конструктивное взаимодействие с администрацией Байдена

В МИД надеются на конструктивное взаимодействие с администрацией Байдена

Москва рассчитывает, что администрация нового президента США Джо Байдена проявит намерение сотрудничать с Россией в сфере контроля над вооружениями, заявила... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:16

2021-01-15T11:16

2021-01-15T11:16

мария захарова

кпсс

михаил горбачев

джо байден

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что администрация нового президента США Джо Байдена проявит намерение сотрудничать с Россией в сфере контроля над вооружениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассчитываем на готовность главы администрации США сделать выбор в пользу конструктивного взаимодействия по этому (вопросу сотрудничества сфере контроля над вооружениями - ред.) и другим вопросам международной безопасности", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.США вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу.

https://ria.ru/20210111/alyans-1592634231.html

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вашингтон (город)

сша

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мария захарова, кпсс, михаил горбачев, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире