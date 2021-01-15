WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:58 15.01.2021 (обновлено: 09:13 15.01.2021)
© Sputnik / Артур Габдрахманов
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей федеральных властей и независимых экспертов.
Церемония должна состояться 20 января.
Правоохранительные органы предупреждают власти по всей стране о возможных нападениях на капитолии отдельных штатов и о риске второго штурма Капитолия в Вашингтоне. По данным издания, протестующие могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие.
Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что его ведомство не исключает возможности вооруженных протестов в преддверии инаугурации Байдена и отслеживает "большое количество" обсуждений в интернете относительно различных акций в Вашингтоне и у региональных капитолиев.
Штурм Капитолия
Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов.
Толпа митингующих ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.
Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности, но Пенс отказался это сделать.
На этой неделе палата представителей объявила Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Он стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды. Статью подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, документ направили в сенат.