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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210115/bayden-1593123105.html
WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T04:58
2021-01-15T09:13
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей федеральных властей и независимых экспертов.Церемония должна состояться 20 января.Правоохранительные органы предупреждают власти по всей стране о возможных нападениях на капитолии отдельных штатов и о риске второго штурма Капитолия в Вашингтоне. По данным издания, протестующие могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие.Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что его ведомство не исключает возможности вооруженных протестов в преддверии инаугурации Байдена и отслеживает "большое количество" обсуждений в интернете относительно различных акций в Вашингтоне и у региональных капитолиев.Штурм КапитолияШестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов.Толпа митингующих ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности, но Пенс отказался это сделать.На этой неделе палата представителей объявила Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Он стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды. Статью подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, документ направили в сенат.
https://ria.ru/20210115/impichment-1593123902.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена

04:58 15.01.2021 (обновлено: 09:13 15.01.2021)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие у здания Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащие у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей федеральных властей и независимых экспертов.
Церемония должна состояться 20 января.
Правоохранительные органы предупреждают власти по всей стране о возможных нападениях на капитолии отдельных штатов и о риске второго штурма Капитолия в Вашингтоне. По данным издания, протестующие могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие.
Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что его ведомство не исключает возможности вооруженных протестов в преддверии инаугурации Байдена и отслеживает "большое количество" обсуждений в интернете относительно различных акций в Вашингтоне и у региональных капитолиев.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
05:25Захват Капитолия в Вашингтоне
Пушков оценил планы импичмента Байдена

Штурм Капитолия

Шестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов.
Толпа митингующих ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.
Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности, но Пенс отказался это сделать.
На этой неделе палата представителей объявила Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Он стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды. Статью подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, документ направили в сенат.
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
02:48Захват Капитолия в Вашингтоне
В США бойца нацгвардии арестовали по делу о штурме Капитолия
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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