https://ria.ru/20210115/bayden-1593123105.html

WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена

WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена

Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T04:58

2021-01-15T04:58

2021-01-15T09:13

выборы президента сша — 2020

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джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ультраправые экстремисты намерены сорвать мирную передачу власти избранному президенту США Джо Байдену, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей федеральных властей и независимых экспертов.Церемония должна состояться 20 января.Правоохранительные органы предупреждают власти по всей стране о возможных нападениях на капитолии отдельных штатов и о риске второго штурма Капитолия в Вашингтоне. По данным издания, протестующие могут использовать взрывные устройства и огнестрельное оружие.Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что его ведомство не исключает возможности вооруженных протестов в преддверии инаугурации Байдена и отслеживает "большое количество" обсуждений в интернете относительно различных акций в Вашингтоне и у региональных капитолиев.Штурм КапитолияШестого января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов.Толпа митингующих ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Погибли пять человек.Демократы призвали вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности, но Пенс отказался это сделать.На этой неделе палата представителей объявила Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Он стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды. Статью подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, документ направили в сенат.

https://ria.ru/20210115/impichment-1593123902.html

https://ria.ru/20210115/kapitoliy-1593120073.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире