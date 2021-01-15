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https://ria.ru/20210115/antitela-1593172197.html
Ученые обнаружили новые антитела к коронавирусу
Ученые обнаружили новые антитела к коронавирусу
Международная группа ученых идентифицировала и доработала новые фрагменты антител к SARS-CoV-2. Об этом пишут MedicalXpress и EurekAlert. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:38
2021-01-15T13:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Международная группа ученых идентифицировала и доработала новые фрагменты антител к SARS-CoV-2. Об этом пишут MedicalXpress и EurekAlert."Нанотела", как отмечается в исследовании, меньше классических антител, благодаря чему они лучше проникают в ткань и могут вырабатываться в больших количествах. Авторам статьи удалось объединить нанотела в потенциально особенно эффективные молекулы, одновременно атакующие разные части вируса.По словам доктора Флориана Шмидта, иммунная система вырабатывает почти бесконечное количество различных антител, однако немногие из них могут победить коронавирус. Как объяснил ученый, сначала поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпака и ламе: иммунная система воспроизводила антитела к нему. Помимо сложных антител, альпака и ламы также воспроизводят более простой вариант этих соединений, которые могут служить основой для нанотел. Спустя несколько недель исследователи взяли у животных образцы крови, из которых извлекли генетическую информацию о произведенных антителах, и выявили те элементы, которые распознают белок-шип коронавируса.Четыре нанотела оказались эффективными против патогена в клеточных культурах.Белок-шип имеет важное значение для инфекции, напомнил Кениг: он действует как липучка, с помощью которой патоген прикрепляется к клетке. Затем липучка меняет свою структуру, отбрасывая компонент, важный для прикрепления, и опосредует слияние вирусной оболочки с клеткой."Нанотела также запускают это структурное изменение до того, как вирус встречает свою клетку-мишень. &lt;…&gt; Изменения, вероятно, будут необратимы. Поэтому вирус больше не сможет связываться с клетками и инфицировать их", — пояснил ученый.Кроме того, исследователи использовали еще одно важное преимущество нанотел: их структура позволяет формировать молекулы с высокой эффективностью. Один из авторов исследования Мартин Хеллберг рассказал, что они "сшили" вместе нанотела, которые связываются с двумя разными участками белка-шипа коронавируса. Этот вариант помог блокировать способность вируса распространяться между клетками человека. К тому же комбинированный вариант нанотел работал и при мутировавшем вирусе."Следовательно, крайне мал риск того, что вирус станет устойчивым к этим комбинированным нанотелам", — отметил ученый.Хеллберг предположил, что нанотела можно будет превратить в лекарственное средство в дополнение к вакцинации от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, в мире

Ученые обнаружили новые антитела к коронавирусу

12:38 15.01.2021 (обновлено: 13:26 15.01.2021)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Международная группа ученых идентифицировала и доработала новые фрагменты антител к SARS-CoV-2. Об этом пишут MedicalXpress и EurekAlert.
"Нанотела", как отмечается в исследовании, меньше классических антител, благодаря чему они лучше проникают в ткань и могут вырабатываться в больших количествах. Авторам статьи удалось объединить нанотела в потенциально особенно эффективные молекулы, одновременно атакующие разные части вируса.
По словам доктора Флориана Шмидта, иммунная система вырабатывает почти бесконечное количество различных антител, однако немногие из них могут победить коронавирус. Как объяснил ученый, сначала поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпака и ламе: иммунная система воспроизводила антитела к нему.
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Помимо сложных антител, альпака и ламы также воспроизводят более простой вариант этих соединений, которые могут служить основой для нанотел. Спустя несколько недель исследователи взяли у животных образцы крови, из которых извлекли генетическую информацию о произведенных антителах, и выявили те элементы, которые распознают белок-шип коронавируса.

"В общей сложности мы получили десятки антител, которые проанализировали дополнительно", — рассказал ведущий автор исследования и руководитель отдела нанотел медицинского факультета Боннского университета доктор Пауль-Альберт Кениг.

Четыре нанотела оказались эффективными против патогена в клеточных культурах.
Белок-шип имеет важное значение для инфекции, напомнил Кениг: он действует как липучка, с помощью которой патоген прикрепляется к клетке. Затем липучка меняет свою структуру, отбрасывая компонент, важный для прикрепления, и опосредует слияние вирусной оболочки с клеткой.
"Нанотела также запускают это структурное изменение до того, как вирус встречает свою клетку-мишень. <…> Изменения, вероятно, будут необратимы. Поэтому вирус больше не сможет связываться с клетками и инфицировать их", — пояснил ученый.
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Кроме того, исследователи использовали еще одно важное преимущество нанотел: их структура позволяет формировать молекулы с высокой эффективностью. Один из авторов исследования Мартин Хеллберг рассказал, что они "сшили" вместе нанотела, которые связываются с двумя разными участками белка-шипа коронавируса. Этот вариант помог блокировать способность вируса распространяться между клетками человека. К тому же комбинированный вариант нанотел работал и при мутировавшем вирусе.
"Следовательно, крайне мал риск того, что вирус станет устойчивым к этим комбинированным нанотелам", — отметил ученый.
Хеллберг предположил, что нанотела можно будет превратить в лекарственное средство в дополнение к вакцинации от коронавируса.
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