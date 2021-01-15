https://ria.ru/20210115/antitela-1593163874.html

Гинцбург рассказал о разработке препарата от COVID-19 на основе антител

Гинцбург рассказал о разработке препарата от COVID-19 на основе антител

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вовсю идет разработка препарата для лечения COVID-19 на основе... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:51

2021-01-15T11:51

2021-01-15T12:37

дональд трамп

сингапур (страна)

сша

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

общество

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вовсю идет разработка препарата для лечения COVID-19 на основе антител, рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.О разработке этого препарата он сообщил в ноябре, выразив надежду, что примерно через год препарат зарегистрируют.Он уточнил, что "коктейль антител" будут вводить внутривенно с помощью капельницы, а форма таблетки не рассматривается.Препараты на основе антител к коронавирусу пытаются разрабатывать и в других странах. Например, такой препарат применяли для лечения президента США Дональда Трампа — его создала американская компания Regeneron на основе образцов крови переболевших людей из Сингапура.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/antitela-1591288991.html

сингапур (страна)

сша

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2021

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дональд трамп, сингапур (страна), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество