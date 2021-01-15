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https://ria.ru/20210115/antitela-1593163874.html
Гинцбург рассказал о разработке препарата от COVID-19 на основе антител
Гинцбург рассказал о разработке препарата от COVID-19 на основе антител
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вовсю идет разработка препарата для лечения COVID-19 на основе... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:51
2021-01-15T12:37
дональд трамп
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вовсю идет разработка препарата для лечения COVID-19 на основе антител, рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.О разработке этого препарата он сообщил в ноябре, выразив надежду, что примерно через год препарат зарегистрируют.Он уточнил, что "коктейль антител" будут вводить внутривенно с помощью капельницы, а форма таблетки не рассматривается.Препараты на основе антител к коронавирусу пытаются разрабатывать и в других странах. Например, такой препарат применяли для лечения президента США Дональда Трампа — его создала американская компания Regeneron на основе образцов крови переболевших людей из Сингапура.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дональд трамп, сингапур (страна), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

Гинцбург рассказал о разработке препарата от COVID-19 на основе антител

11:51 15.01.2021 (обновлено: 12:37 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вовсю идет разработка препарата для лечения COVID-19 на основе антител, рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
О разработке этого препарата он сообщил в ноябре, выразив надежду, что примерно через год препарат зарегистрируют.

"Продвижение есть, работа идет вовсю. Тот график, который был намечен, то есть во второй половине этого года мы постараемся <…> перейти к клиническим испытаниям, к первой-второй фазе. Все выдерживается", — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что "коктейль антител" будут вводить внутривенно с помощью капельницы, а форма таблетки не рассматривается.
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"Это внутривенное введение готовых антител. То есть мы прямо в кровь вводим те антитела, которые обычно у нас вырабатываются на антиген. А мы их готовые вводим", — объяснил Гинцбург.

Препараты на основе антител к коронавирусу пытаются разрабатывать и в других странах. Например, такой препарат применяли для лечения президента США Дональда Трампа — его создала американская компания Regeneron на основе образцов крови переболевших людей из Сингапура.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаДональд ТрампСингапур (страна)СШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
 
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