Гинцбург рассказал о разработке препарата от COVID-19 на основе антител
11:51 15.01.2021 (обновлено: 12:37 15.01.2021)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вовсю идет разработка препарата для лечения COVID-19 на основе антител, рассказал РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
О разработке этого препарата он сообщил в ноябре, выразив надежду, что примерно через год препарат зарегистрируют.
"Продвижение есть, работа идет вовсю. Тот график, который был намечен, то есть во второй половине этого года мы постараемся <…> перейти к клиническим испытаниям, к первой-второй фазе. Все выдерживается", — сказал Гинцбург.
Он уточнил, что "коктейль антител" будут вводить внутривенно с помощью капельницы, а форма таблетки не рассматривается.
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"Это внутривенное введение готовых антител. То есть мы прямо в кровь вводим те антитела, которые обычно у нас вырабатываются на антиген. А мы их готовые вводим", — объяснил Гинцбург.
Препараты на основе антител к коронавирусу пытаются разрабатывать и в других странах. Например, такой препарат применяли для лечения президента США Дональда Трампа — его создала американская компания Regeneron на основе образцов крови переболевших людей из Сингапура.
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