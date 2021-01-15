https://ria.ru/20210115/aeroport-1593205461.html

На космодроме Восточный началось строительство аэропорта

На космодроме Восточный началось строительство аэропорта

На космодроме Восточный началось строительство аэропортового комплекса, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:58

2021-01-15T14:58

2021-01-15T15:20

восточный

ан-124

crocus group

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593205043_0:117:2404:1469_1920x0_80_0_0_dd1a868fbe778c43f61fe1d0676b2f67.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На космодроме Восточный началось строительство аэропортового комплекса, сообщается на сайте "Роскосмоса".Этим занимается Crocus Group, контракт с которой госкорпорация заключила в декабре 2020 года.В "Роскосмосе" отметили, что аэропорт необходим, так как на Восточном используют тяжелые транспортные самолеты. Они доставляют крупногабаритные составные части пилотируемого транспортного корабля нового поколения, космических аппаратов различного назначения, изделий ракетно-космической техники и испытательного оборудования, которые нельзя привезти железнодорожным или автомобильным транспортом.Ранее из материалов корпорации, размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что аэропорт на космодроме Восточный планируется построить за 28 миллиардов рублей к 2025 году.В материалах говорится, что второй этап строительства аэропорта планируется в 2026-2029 годах, на него предполагается затратить 7,4 миллиарда рублей. Аэропорт сможет принимать самолеты вплоть до Ан-124 "Руслан" — одного из самых грузоподъемных в мире.

https://ria.ru/20201231/roskosmos-1591734008.html

восточный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточный, ан-124, crocus group, роскосмос