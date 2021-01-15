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На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
На космодроме Восточный началось строительство аэропортового комплекса, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:58
2021-01-15T15:20
восточный
ан-124
crocus group
роскосмос
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На космодроме Восточный началось строительство аэропортового комплекса, сообщается на сайте "Роскосмоса".Этим занимается Crocus Group, контракт с которой госкорпорация заключила в декабре 2020 года.В "Роскосмосе" отметили, что аэропорт необходим, так как на Восточном используют тяжелые транспортные самолеты. Они доставляют крупногабаритные составные части пилотируемого транспортного корабля нового поколения, космических аппаратов различного назначения, изделий ракетно-космической техники и испытательного оборудования, которые нельзя привезти железнодорожным или автомобильным транспортом.Ранее из материалов корпорации, размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что аэропорт на космодроме Восточный планируется построить за 28 миллиардов рублей к 2025 году.В материалах говорится, что второй этап строительства аэропорта планируется в 2026-2029 годах, на него предполагается затратить 7,4 миллиарда рублей. Аэропорт сможет принимать самолеты вплоть до Ан-124 "Руслан" — одного из самых грузоподъемных в мире.
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восточный, ан-124, crocus group, роскосмос

На космодроме Восточный началось строительство аэропорта

14:58 15.01.2021 (обновлено: 15:20 15.01.2021)
 
© РоскосмосПроект терминала аэропорта на космодроме Восточный
Проект терминала аэропорта на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Роскосмос
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На космодроме Восточный началось строительство аэропортового комплекса, сообщается на сайте "Роскосмоса".
Этим занимается Crocus Group, контракт с которой госкорпорация заключила в декабре 2020 года.
В "Роскосмосе" отметили, что аэропорт необходим, так как на Восточном используют тяжелые транспортные самолеты. Они доставляют крупногабаритные составные части пилотируемого транспортного корабля нового поколения, космических аппаратов различного назначения, изделий ракетно-космической техники и испытательного оборудования, которые нельзя привезти железнодорожным или автомобильным транспортом.
Ранее из материалов корпорации, размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что аэропорт на космодроме Восточный планируется построить за 28 миллиардов рублей к 2025 году.
В материалах говорится, что второй этап строительства аэропорта планируется в 2026-2029 годах, на него предполагается затратить 7,4 миллиарда рублей. Аэропорт сможет принимать самолеты вплоть до Ан-124 "Руслан" — одного из самых грузоподъемных в мире.
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восточныйАн-124Crocus GroupРоскосмос
 
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