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https://ria.ru/20210114/zyuganov-1592970868.html
Зюганов прокомментировал слухи о своем преемнике на посту лидера КПРФ
Зюганов прокомментировал слухи о своем преемнике на посту лидера КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что спокойно относится к сообщениям о его якобы снятии с руководящего поста в партии и будущем преемнике, подчеркнув, что в... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:53
2021-01-14T15:52
кпрф
геннадий зюганов
юрий афонин
политика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что спокойно относится к сообщениям о его якобы снятии с руководящего поста в партии и будущем преемнике, подчеркнув, что в КПРФ нет практики назначения преемников, ее руководитель избирается на отчетном съезде.Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в КПРФ идет борьба за пост председателя партии, среди кандидатов на место Зюганова называют замглавы Центрального комитета (ЦК) КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина и других."Вы про моих преемников задавайте вопросы тем, кого рекомендуют, они пусть ответят. У нас нет преемников в партии. Партия у нас коллективная, съезд избирает руководящий орган ЦК тайным голосованием, а из ЦК выдвигают кандидата, которого избирают. У нас нет такой практики, что вот этот преемник, а этот не преемник", — сказал Зюганов РИА Новости.Лидер КПРФ отметил, что к подобным слухам относится спокойно."Меня уже 20 лет снимают, преследуют, судят, запрещают", — добавил Зюганов.
https://ria.ru/20201126/volodin-1586440084.html
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кпрф, геннадий зюганов, юрий афонин, политика

Зюганов прокомментировал слухи о своем преемнике на посту лидера КПРФ

09:53 14.01.2021 (обновлено: 15:52 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что спокойно относится к сообщениям о его якобы снятии с руководящего поста в партии и будущем преемнике, подчеркнув, что в КПРФ нет практики назначения преемников, ее руководитель избирается на отчетном съезде.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в КПРФ идет борьба за пост председателя партии, среди кандидатов на место Зюганова называют замглавы Центрального комитета (ЦК) КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина и других.
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"Вы про моих преемников задавайте вопросы тем, кого рекомендуют, они пусть ответят. У нас нет преемников в партии. Партия у нас коллективная, съезд избирает руководящий орган ЦК тайным голосованием, а из ЦК выдвигают кандидата, которого избирают. У нас нет такой практики, что вот этот преемник, а этот не преемник", — сказал Зюганов РИА Новости.
Лидер КПРФ отметил, что к подобным слухам относится спокойно.
"Меня уже 20 лет снимают, преследуют, судят, запрещают", — добавил Зюганов.
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КПРФГеннадий ЗюгановЮрий АфонинПолитика
 
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