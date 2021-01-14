Зюганов прокомментировал слухи о своем преемнике на посту лидера КПРФ
09:53 14.01.2021 (обновлено: 15:52 14.01.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что спокойно относится к сообщениям о его якобы снятии с руководящего поста в партии и будущем преемнике, подчеркнув, что в КПРФ нет практики назначения преемников, ее руководитель избирается на отчетном съезде.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в КПРФ идет борьба за пост председателя партии, среди кандидатов на место Зюганова называют замглавы Центрального комитета (ЦК) КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина и других.
26 ноября 2020, 14:02Володин напомнил Зюганову про КПСС
"Вы про моих преемников задавайте вопросы тем, кого рекомендуют, они пусть ответят. У нас нет преемников в партии. Партия у нас коллективная, съезд избирает руководящий орган ЦК тайным голосованием, а из ЦК выдвигают кандидата, которого избирают. У нас нет такой практики, что вот этот преемник, а этот не преемник", — сказал Зюганов РИА Новости.
Лидер КПРФ отметил, что к подобным слухам относится спокойно.
"Меня уже 20 лет снимают, преследуют, судят, запрещают", — добавил Зюганов.
28 ноября 2020, 17:10В КПРФ опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму