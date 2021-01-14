https://ria.ru/20210114/zyuganov-1592970868.html

Зюганов прокомментировал слухи о своем преемнике на посту лидера КПРФ

Зюганов прокомментировал слухи о своем преемнике на посту лидера КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что спокойно относится к сообщениям о его якобы снятии с руководящего поста в партии и будущем преемнике, подчеркнув, что в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T09:53

2021-01-14T09:53

2021-01-14T15:52

кпрф

геннадий зюганов

юрий афонин

политика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что спокойно относится к сообщениям о его якобы снятии с руководящего поста в партии и будущем преемнике, подчеркнув, что в КПРФ нет практики назначения преемников, ее руководитель избирается на отчетном съезде.Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в КПРФ идет борьба за пост председателя партии, среди кандидатов на место Зюганова называют замглавы Центрального комитета (ЦК) КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина и других."Вы про моих преемников задавайте вопросы тем, кого рекомендуют, они пусть ответят. У нас нет преемников в партии. Партия у нас коллективная, съезд избирает руководящий орган ЦК тайным голосованием, а из ЦК выдвигают кандидата, которого избирают. У нас нет такой практики, что вот этот преемник, а этот не преемник", — сказал Зюганов РИА Новости.Лидер КПРФ отметил, что к подобным слухам относится спокойно."Меня уже 20 лет снимают, преследуют, судят, запрещают", — добавил Зюганов.

https://ria.ru/20201126/volodin-1586440084.html

https://ria.ru/20201128/vybory-1586763352.html

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кпрф, геннадий зюганов, юрий афонин, политика