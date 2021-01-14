https://ria.ru/20210114/zhaloba-1593072657.html

Суд Петербурга зарегистрировал жалобу на приговор историку Соколову

Суд Петербурга зарегистрировал жалобу на приговор историку Соколову

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Сергея Лукьянова на приговор осужденному за убийство историку Олегу Соколову,... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T18:03

2021-01-14T18:03

2021-01-14T18:03

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Сергея Лукьянова на приговор осужденному за убийство историку Олегу Соколову, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Во вторник адвокат говорил о подаче апелляционной жалобы с просьбой уменьшить Соколову срок лишения свободы. По словам Лукьянова, защита просит смягчить наказание Соколову по обеим статьям: 105 УК РФ (убийство) и часть 1 статьи 222 УК РФ (приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). За незаконное хранение оружия Соколову было назначено наказание 1,5 года лишения свободы, это реальный срок, "который бы вряд ли был вынесен при рассмотрении дела только по этой статье", полагает защитник.По данным судов, в тексте жалобы защита историка заявляет, что приговор является незаконным, необоснованным, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, суд существенно нарушил уголовно-процессуальный закон, неправильно его применил, и приговор является несправедливым.Двадцать пятого декабря 2020 года Октябрьский районный суд дал Соколову 12,5 года лишения свободы по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия и патронов к нему.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела.

https://ria.ru/20201225/prigovor-1590912538.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/sokolov-1590978182.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия