https://ria.ru/20210114/zemlya-1592954542.html
Ученые: 2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли
Ученые: 2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли
Наступивший год по предварительному прогнозу будет короче 2020 года в связи с ускорением вращения Земли, сообщили РИА Новости во Всероссийском... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T03:32
2021-01-14T03:32
2021-01-14T03:32
наука
земля
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наступивший год по предварительному прогнозу будет короче 2020 года в связи с ускорением вращения Земли, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, в составе которого работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли."По предварительному прогнозу – да (короче - ред.), но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли", - сказали в институте.Так ученые прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года), а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. 2021 год, как предполагается, будет еще короче.
https://ria.ru/20210114/lednik-1592952930.html
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РИА Новости
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земля
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Наступивший год по предварительному прогнозу будет короче 2020 года в связи с ускорением вращения Земли
, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, в составе которого работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.
"По предварительному прогнозу – да (короче - ред.), но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли", - сказали в институте.
Так ученые прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года), а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. 2021 год, как предполагается, будет еще короче.