https://ria.ru/20210114/zemlya-1592954542.html

Ученые: 2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли

Ученые: 2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли

Наступивший год по предварительному прогнозу будет короче 2020 года в связи с ускорением вращения Земли, сообщили РИА Новости во Всероссийском... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T03:32

2021-01-14T03:32

2021-01-14T03:32

наука

земля

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Наступивший год по предварительному прогнозу будет короче 2020 года в связи с ускорением вращения Земли, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, в составе которого работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли."По предварительному прогнозу – да (короче - ред.), но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли", - сказали в институте.Так ученые прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960 года), а 19 июля день оказался короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. 2021 год, как предполагается, будет еще короче.

https://ria.ru/20210114/lednik-1592952930.html

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля