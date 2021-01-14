Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/zakupki-1592983849.html
Минпромторг не получал жалоб на проблемы с закупками масла и сахара
Минпромторг не получал жалоб на проблемы с закупками масла и сахара
Минпромторг не получал информации от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой подсолнечного масла и сахара, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T11:23
2021-01-14T12:40
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589126007_0:87:3139:1853_1920x0_80_0_0_48f6f61783d6bc07515bb861d9d50ee4.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Минпромторг не получал информации от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой подсолнечного масла и сахара, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) также нет информации о сложностях с поставками. Там отметили, что решают все рабочие моменты во взаимодействии с профильными министерствами.Правительство в декабре приняло комплекс мер борьбы с ростом цен на критически значимые для россиян продукты питания. В частности, кабмин заключил с участниками продовольственного рынка соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Предельные отпускные цены на сахар — 36 рублей за килограмм оптом и 46 в розницу — и на масло — 95 и 110 рублей соответственно — актуальны до 1 апреля 2021 года.В Минпромторге указали, что к соглашению присоединились около семи тысяч компаний.На этой неделе газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой этих товаров по фиксированным ценам. Собеседник издания заявил, что производители или отказываются продавать товары на данных условиях, или игнорируют запросы.
https://ria.ru/20201218/soglashenie-1589869042.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589126007_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_094115fbdc4a9c787d083e7584440113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг не получал жалоб на проблемы с закупками масла и сахара

11:23 14.01.2021 (обновлено: 12:40 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБутылки с подсолнечным маслом
Бутылки с подсолнечным маслом - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Минпромторг не получал информации от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой подсолнечного масла и сахара, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) также нет информации о сложностях с поставками. Там отметили, что решают все рабочие моменты во взаимодействии с профильными министерствами.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Правительство в декабре приняло комплекс мер борьбы с ростом цен на критически значимые для россиян продукты питания. В частности, кабмин заключил с участниками продовольственного рынка соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Предельные отпускные цены на сахар — 36 рублей за килограмм оптом и 46 в розницу — и на масло — 95 и 110 рублей соответственно — актуальны до 1 апреля 2021 года.
В Минпромторге указали, что к соглашению присоединились около семи тысяч компаний.
На этой неделе газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой этих товаров по фиксированным ценам. Собеседник издания заявил, что производители или отказываются продавать товары на данных условиях, или игнорируют запросы.
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 12:19
Мантуров рассказал о соглашении по ценам на подсолнечное масло и сахар
 
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Крыму назвали условия для начала переговоров России с Украиной
07:39В США установили личность мужчины, избившего полицейского у Капитолия
07:22В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52В ДТП на трассе вблизи Братска погибли четыре человека
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков оценил планы импичмента Байдена
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
Лента новостейМолния