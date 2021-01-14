Минпромторг не получал жалоб на проблемы с закупками масла и сахара
11:23 14.01.2021 (обновлено: 12:40 14.01.2021)
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Минпромторг не получал информации от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой подсолнечного масла и сахара, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) также нет информации о сложностях с поставками. Там отметили, что решают все рабочие моменты во взаимодействии с профильными министерствами.
18 декабря 2020, 19:32ИнфографикаДинамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Правительство в декабре приняло комплекс мер борьбы с ростом цен на критически значимые для россиян продукты питания. В частности, кабмин заключил с участниками продовольственного рынка соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Предельные отпускные цены на сахар — 36 рублей за килограмм оптом и 46 в розницу — и на масло — 95 и 110 рублей соответственно — актуальны до 1 апреля 2021 года.
В Минпромторге указали, что к соглашению присоединились около семи тысяч компаний.
На этой неделе газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой этих товаров по фиксированным ценам. Собеседник издания заявил, что производители или отказываются продавать товары на данных условиях, или игнорируют запросы.
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