https://ria.ru/20210114/zakupki-1592983849.html

Минпромторг не получал жалоб на проблемы с закупками масла и сахара

Минпромторг не получал жалоб на проблемы с закупками масла и сахара

Минпромторг не получал информации от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой подсолнечного масла и сахара, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T11:23

2021-01-14T11:23

2021-01-14T12:40

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Минпромторг не получал информации от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой подсолнечного масла и сахара, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) также нет информации о сложностях с поставками. Там отметили, что решают все рабочие моменты во взаимодействии с профильными министерствами.Правительство в декабре приняло комплекс мер борьбы с ростом цен на критически значимые для россиян продукты питания. В частности, кабмин заключил с участниками продовольственного рынка соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Предельные отпускные цены на сахар — 36 рублей за килограмм оптом и 46 в розницу — и на масло — 95 и 110 рублей соответственно — актуальны до 1 апреля 2021 года.В Минпромторге указали, что к соглашению присоединились около семи тысяч компаний.На этой неделе газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании сообщила, что у некоторых торговых сетей появились сложности с закупкой этих товаров по фиксированным ценам. Собеседник издания заявил, что производители или отказываются продавать товары на данных условиях, или игнорируют запросы.

https://ria.ru/20201218/soglashenie-1589869042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика