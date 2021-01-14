https://ria.ru/20210114/yang-1592975948.html
Экс-кандидат в президенты США Янг примет участие в выборах мэра Нью-Йорка
Экс-кандидат в президенты США Янг примет участие в выборах мэра Нью-Йорка
Бывший кандидат в президенты от Демократической партии США предприниматель Эндрю Янг официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Нью-Йорка и... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T10:35
2021-01-14T10:35
2021-01-14T10:35
эндрю янг (политик)
билл де блазио
джо байден
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564575122_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fcce62ce8995e748719d60501385801b.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты от Демократической партии США предприниматель Эндрю Янг официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Нью-Йорка и запуске предвыборной кампании.В конце прошлого года сообщалось, что Янг подал документы для участия в выборах мэра Нью-Йорка."Видеть наш город таким, какой он сейчас, разбивает мне сердце. То, что мы сделаем в ближайшие месяцы, определит траекторию (развития – ред.) нашего города на десятилетия. Я баллотируюсь в мэры, потому что вижу кризисную ситуацию и верю, что могу помочь", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Янга.Он также заявил о необходимости запустить крупнейшую в истории программу безусловного базового дохода, инвестировать в экономику, ориентированную на человека, и создать доступную систему здравоохранения.Помимо Янга, на пост главы города претендуют еще 35 человек. Сейчас эту должность занимает демократ Билл Де Блазио. Предварительные выборы (праймериз) среди кандидатов от Демократической партии намечены на июнь.Янг отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США от Демократической партии в феврале прошлого года. Кандидатом от демократов стал экс-вице-президент США Джо Байден. Инаугурация Байдена, победу которого на выборах недавно утвердили конгрессмены, запланирована на 20 января.
https://ria.ru/20210107/vybory-1592220032.html
https://ria.ru/20201103/nyu-york-1582915413.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564575122_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca10f2b61a804e8fad9034be2b61cae5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эндрю янг (политик), билл де блазио, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Бывший кандидат в президенты от Демократической партии США
предприниматель Эндрю Янг
официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Нью-Йорка
и запуске предвыборной кампании.
В конце прошлого года сообщалось, что Янг подал документы для участия в выборах мэра Нью-Йорка.
"Видеть наш город таким, какой он сейчас, разбивает мне сердце. То, что мы сделаем в ближайшие месяцы, определит траекторию (развития – ред.) нашего города на десятилетия. Я баллотируюсь в мэры, потому что вижу кризисную ситуацию и верю, что могу помочь", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Янга.
Он также заявил о необходимости запустить крупнейшую в истории программу безусловного базового дохода, инвестировать в экономику, ориентированную на человека, и создать доступную систему здравоохранения.
Помимо Янга, на пост главы города претендуют еще 35 человек. Сейчас эту должность занимает демократ Билл Де Блазио
. Предварительные выборы (праймериз) среди кандидатов от Демократической партии намечены на июнь.
Янг отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США от Демократической партии в феврале прошлого года. Кандидатом от демократов стал экс-вице-президент США Джо Байден
. Инаугурация Байдена, победу которого на выборах недавно утвердили конгрессмены, запланирована на 20 января.