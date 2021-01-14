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"Яндекс" назвал антимонопольные претензии к компании безосновательными
"Яндекс" назвал антимонопольные претензии к компании безосновательными
"Яндекс" считает безосновательными претензии правообладателей о нарушении антимонопольного законодательства, поскольку поисковики не должны определять правовой... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T17:24
2021-01-14T17:24
яндекс
евразийская экономическая комиссия
mail.ru group
технологии
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Яндекс" считает безосновательными претензии правообладателей о нарушении антимонопольного законодательства, поскольку поисковики не должны определять правовой статус размещенного третьими лицами контента, заявили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.Ранее в четверг Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщила, что получила заявления от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) с жалобой на компании "Яндекс" и Mail.ru, которые якобы могут злоупотреблять доминирующим положением. Согласно заявлениям эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 договора о Евразийском экономическом союзе об общих правилах конкуренции."Мы уверены, что здесь нет оснований для такого рода претензий. Как мы уже не раз говорили, поисковики не должны знать или определять правовой статус контента, размещенного третьими лицами по ссылкам", - сказали в "Яндексе", комментируя эту информацию.
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яндекс, евразийская экономическая комиссия, mail.ru group, технологии, экономика

"Яндекс" назвал антимонопольные претензии к компании безосновательными

17:24 14.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Яндекс" считает безосновательными претензии правообладателей о нарушении антимонопольного законодательства, поскольку поисковики не должны определять правовой статус размещенного третьими лицами контента, заявили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Ранее в четверг Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщила, что получила заявления от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) с жалобой на компании "Яндекс" и Mail.ru, которые якобы могут злоупотреблять доминирующим положением. Согласно заявлениям эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 договора о Евразийском экономическом союзе об общих правилах конкуренции.
"Мы уверены, что здесь нет оснований для такого рода претензий. Как мы уже не раз говорили, поисковики не должны знать или определять правовой статус контента, размещенного третьими лицами по ссылкам", - сказали в "Яндексе", комментируя эту информацию.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 17:15
ЕЭК начала проверку в отношении "Яндекса" и Mail.ru
 
ЯндексЕвразийская экономическая комиссияMail.Ru GroupТехнологииЭкономика
 
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