https://ria.ru/20210114/windows-1593038323.html
Раскрыт обновленный дизайн Windows 10
Раскрыт обновленный дизайн Windows 10
Новый дизайн операционной системы от Microsoft попал в Сеть до его презентации. Изображения обновленной Windows 10 появились на тематическом инсайдерском... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:47
2021-01-14T15:47
2021-01-14T16:09
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новый дизайн операционной системы от Microsoft попал в Сеть до его презентации. Изображения обновленной Windows 10 появились на тематическом инсайдерском портале WindowsCentral.Основные изменения претерпят такие элементы, как центр уведомлений, меню "Пуск", Snap Assist (прикрепление окон) и некоторые другие части Windows 10. Так, панель задач должна стать проще, а системный трей избавится от переизбытка значков. Наконец, обещана плавная анимация переходов между окнами.Новым интерфейсом дело не ограничится — в Microsoft намерены серьезно переработать настройки. Например, пользователи смогут наглядно отслеживать потребление заряда аккумулятора, как это сделано в Android и iOS.Ожидается, что обновленная Windows 10 станет доступна пользователям осенью 2021 года. Но многие элементы будут постепенно добавляться Microsoft в операционную систему на протяжении всего года.
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, google android, apple ios, технологии
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Новый дизайн операционной системы от Microsoft попал в Сеть до его презентации. Изображения обновленной Windows 10 появились
на тематическом инсайдерском портале WindowsCentral.
Основные изменения претерпят такие элементы, как центр уведомлений, меню "Пуск", Snap Assist (прикрепление окон) и некоторые другие части Windows 10. Так, панель задач должна стать проще, а системный трей избавится от переизбытка значков. Наконец, обещана плавная анимация переходов между окнами.
Новым интерфейсом дело не ограничится — в Microsoft намерены серьезно переработать настройки. Например, пользователи смогут наглядно отслеживать потребление заряда аккумулятора, как это сделано в Android и iOS.
Ожидается, что обновленная Windows 10 станет доступна пользователям осенью 2021 года. Но многие элементы будут постепенно добавляться Microsoft в операционную систему на протяжении всего года.