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Наука
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Раскрыт обновленный дизайн Windows 10
Раскрыт обновленный дизайн Windows 10
Новый дизайн операционной системы от Microsoft попал в Сеть до его презентации. Изображения обновленной Windows 10 появились на тематическом инсайдерском... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:47
2021-01-14T16:09
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новый дизайн операционной системы от Microsoft попал в Сеть до его презентации. Изображения обновленной Windows 10 появились на тематическом инсайдерском портале WindowsCentral.Основные изменения претерпят такие элементы, как центр уведомлений, меню "Пуск", Snap Assist (прикрепление окон) и некоторые другие части Windows 10. Так, панель задач должна стать проще, а системный трей избавится от переизбытка значков. Наконец, обещана плавная анимация переходов между окнами.Новым интерфейсом дело не ограничится — в Microsoft намерены серьезно переработать настройки. Например, пользователи смогут наглядно отслеживать потребление заряда аккумулятора, как это сделано в Android и iOS.Ожидается, что обновленная Windows 10 станет доступна пользователям осенью 2021 года. Но многие элементы будут постепенно добавляться Microsoft в операционную систему на протяжении всего года.
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, google android, apple ios, технологии

Раскрыт обновленный дизайн Windows 10

15:47 14.01.2021 (обновлено: 16:09 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новый дизайн операционной системы от Microsoft попал в Сеть до его презентации. Изображения обновленной Windows 10 появились на тематическом инсайдерском портале WindowsCentral.
Основные изменения претерпят такие элементы, как центр уведомлений, меню "Пуск", Snap Assist (прикрепление окон) и некоторые другие части Windows 10. Так, панель задач должна стать проще, а системный трей избавится от переизбытка значков. Наконец, обещана плавная анимация переходов между окнами.
Операционная система компании Microsoft Windows 10 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 12:54Наука
Microsoft готовит новую версию Windows 10, которая выйдет в 2021 году
Новым интерфейсом дело не ограничится — в Microsoft намерены серьезно переработать настройки. Например, пользователи смогут наглядно отслеживать потребление заряда аккумулятора, как это сделано в Android и iOS.
Ожидается, что обновленная Windows 10 станет доступна пользователям осенью 2021 года. Но многие элементы будут постепенно добавляться Microsoft в операционную систему на протяжении всего года.
 
НаукаWindowsкомпьютерные технологииMicrosoft CorporationGoogle AndroidApple iOSТехнологии
 
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