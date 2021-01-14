Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/vtb-1593015509.html
ВТБ Факторинг предоставил клиентам около 1 трлн рублей в 2020 году
ВТБ Факторинг предоставил клиентам около 1 трлн рублей в 2020 году
ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) в 2020 году предоставил клиентам финансирование на рекордные 944 миллиарда рублей, что на треть превышает показатели 2019... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:58
2021-01-14T13:58
втб факторинг
антон мусатов
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152838/90/1528389063_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f052325e30e1d8443bbccc618613773.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) в 2020 году предоставил клиентам финансирование на рекордные 944 миллиарда рублей, что на треть превышает показатели 2019 года, сообщает пресс-служба ВТБ. По данным пресс-службы, портфель ВТБ Факторинг в 2020 году вырос на 32% и составил рекордные для российского рынка 335 миллиардов "Таким образом, по предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний, доля компании на рынке составила 31%, подтвердив статус лидера в России. При этом объем выплаченного финансирования увеличился пропорционально росту портфеля до 944 миллиардов рублей. В течение прошлого года клиентами ВТБ Факторинг стали 514 организаций, компания профинансировала около 800 поставщиков и подрядчиков крупного и среднего бизнеса, участвующих в комплексных программах финансирования Supply Chain Finance (SCF)", - говорится в пресс-релизе.По словам генерального директора ВТБ Факторинг Антона Мусатова, почти триллион рублей выплаченного финансирования за год – знаковый рубеж, открывающий качественно новый этап в истории факторингового бизнеса группы ВТБ и ставит перед ней новые амбициозные цели."Достижения сложного 2020 года – результат существенной трансформации подходов и бизнес-процессов ВТБ с акцентом на цифровизацию и расширение рынка коммерческого финансирования. В течение года мы завершили преобразование ВТБ Факторинг в группу компаний, открыли два новых продуктовых направления – АБЛ-финансирование и инвойс дискаунтинг, содействовали работе мультифакторной цифровой платформы GetFinance, возобновили международные импортные факторинговые операции. Кроме того, мы реализовали революционные для рынка проекты автоматизации факторинга – host-to-host финансирование и полностью цифровой онбординг новых клиентов, повысив доступность факторинга для компаний малого и среднего бизнеса", – сказал Мусатов.
https://ria.ru/20200714/1574326585.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152838/90/1528389063_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_673c8c9ae8cefd3e8b6d3a5fc55f725a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб факторинг, антон мусатов, втб, новости компаний - экономика

ВТБ Факторинг предоставил клиентам около 1 трлн рублей в 2020 году

13:58 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ на площадке Восточного экономического форума
Стенд банка ВТБ на площадке Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) в 2020 году предоставил клиентам финансирование на рекордные 944 миллиарда рублей, что на треть превышает показатели 2019 года, сообщает пресс-служба ВТБ.
По данным пресс-службы, портфель ВТБ Факторинг в 2020 году вырос на 32% и составил рекордные для российского рынка 335 миллиардов "Таким образом, по предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний, доля компании на рынке составила 31%, подтвердив статус лидера в России. При этом объем выплаченного финансирования увеличился пропорционально росту портфеля до 944 миллиардов рублей. В течение прошлого года клиентами ВТБ Факторинг стали 514 организаций, компания профинансировала около 800 поставщиков и подрядчиков крупного и среднего бизнеса, участвующих в комплексных программах финансирования Supply Chain Finance (SCF)", - говорится в пресс-релизе.
По словам генерального директора ВТБ Факторинг Антона Мусатова, почти триллион рублей выплаченного финансирования за год – знаковый рубеж, открывающий качественно новый этап в истории факторингового бизнеса группы ВТБ и ставит перед ней новые амбициозные цели.
"Достижения сложного 2020 года – результат существенной трансформации подходов и бизнес-процессов ВТБ с акцентом на цифровизацию и расширение рынка коммерческого финансирования. В течение года мы завершили преобразование ВТБ Факторинг в группу компаний, открыли два новых продуктовых направления – АБЛ-финансирование и инвойс дискаунтинг, содействовали работе мультифакторной цифровой платформы GetFinance, возобновили международные импортные факторинговые операции. Кроме того, мы реализовали революционные для рынка проекты автоматизации факторинга – host-to-host финансирование и полностью цифровой онбординг новых клиентов, повысив доступность факторинга для компаний малого и среднего бизнеса", – сказал Мусатов.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 12:57
ВТБ Факторинг в период пандемии поддержал системообразующие компании
 
ВТБ ФакторингАнтон МусатовВТБНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Крыму назвали условия для начала переговоров России с Украиной
07:39В США установили личность мужчины, избившего полицейского у Капитолия
07:22В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52В ДТП на трассе вблизи Братска погибли четыре человека
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков оценил планы импичмента Байдена
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
Лента новостейМолния