https://ria.ru/20210114/vtb-1593015509.html

ВТБ Факторинг предоставил клиентам около 1 трлн рублей в 2020 году

ВТБ Факторинг предоставил клиентам около 1 трлн рублей в 2020 году

ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) в 2020 году предоставил клиентам финансирование на рекордные 944 миллиарда рублей, что на треть превышает показатели 2019... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:58

2021-01-14T13:58

2021-01-14T13:58

втб факторинг

антон мусатов

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) в 2020 году предоставил клиентам финансирование на рекордные 944 миллиарда рублей, что на треть превышает показатели 2019 года, сообщает пресс-служба ВТБ. По данным пресс-службы, портфель ВТБ Факторинг в 2020 году вырос на 32% и составил рекордные для российского рынка 335 миллиардов "Таким образом, по предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний, доля компании на рынке составила 31%, подтвердив статус лидера в России. При этом объем выплаченного финансирования увеличился пропорционально росту портфеля до 944 миллиардов рублей. В течение прошлого года клиентами ВТБ Факторинг стали 514 организаций, компания профинансировала около 800 поставщиков и подрядчиков крупного и среднего бизнеса, участвующих в комплексных программах финансирования Supply Chain Finance (SCF)", - говорится в пресс-релизе.По словам генерального директора ВТБ Факторинг Антона Мусатова, почти триллион рублей выплаченного финансирования за год – знаковый рубеж, открывающий качественно новый этап в истории факторингового бизнеса группы ВТБ и ставит перед ней новые амбициозные цели."Достижения сложного 2020 года – результат существенной трансформации подходов и бизнес-процессов ВТБ с акцентом на цифровизацию и расширение рынка коммерческого финансирования. В течение года мы завершили преобразование ВТБ Факторинг в группу компаний, открыли два новых продуктовых направления – АБЛ-финансирование и инвойс дискаунтинг, содействовали работе мультифакторной цифровой платформы GetFinance, возобновили международные импортные факторинговые операции. Кроме того, мы реализовали революционные для рынка проекты автоматизации факторинга – host-to-host финансирование и полностью цифровой онбординг новых клиентов, повысив доступность факторинга для компаний малого и среднего бизнеса", – сказал Мусатов.

https://ria.ru/20200714/1574326585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб факторинг, антон мусатов, втб, новости компаний - экономика