https://ria.ru/20210114/vrach-1593103071.html

Тюменский врач прошел 27 километров по морозу и погиб

Тюменский врач прошел 27 километров по морозу и погиб

В Тюменской области фельдшера сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами. Об этом сообщает... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T21:06

2021-01-14T21:06

2021-01-14T21:06

тюменская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593095795_0:68:1296:797_1920x0_80_0_0_9c2c3842df69c48c01113f2017da9040.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Тюменской области фельдшера сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами. Об этом сообщает "МК". Трагедия произошла 18 декабря. Как рассказала бывшая участковая медсестра областной больницы №15 Ольга Тунгулина, 39-летний фельдшер Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр. Медик рассказал ей, что старшая медсестра жестко отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Врачу предстояло дойти до деревни, расположенной в 50 километрах от больницы. Как оказалось, у него не было денег на автобус, а служебный автомобиль ему якобы не дали. "В тот день он у меня сто рублей на сигареты просил, представляете, у парня ни рубля до зарплаты не осталось", — поделилась собеседница газеты. По ее словам, она встретила фельдшера на выходе из больницы, но он не сказал ей, что собирается в деревню пешком. Тунгулина узнала о смерти Кожахметова в десять часов вечера от коллег. Мужчина успел пройти 27 километров, когда его сбила машина. После смерти коллеги Тунгулина написала об этом пост в соцсетях. Старшая медсестра, которая якобы заставила врача идти по морозу пешком, и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Олег Фалалеев подали на нее заявление в полицию о клевете. Коллеги публично не поддержали женщину. По ее мнению, их запугало начальство. Сама Тунгулина уволилась в начале декабря. Она утверждает, что не могла больше выносить крики старшей медсестры. Фалалеев настаивает, что не причастен к произошедшему и поэтому написал заявление в полицию. Он утверждает, что не требовал от Кожахметова забирать приборы, так как это могла сделать другая смена. Фельдшер же, по его словам, сам решил идти пешком в деревню. Фалалеев добавил, что не может понять, зачем погибший коллега так поступил. "Мы ведь в тот день, когда он пошел, планировали сами туда заехать и забрать оборудование", — заверил он. Родственники погибшего врача узнали о случившемся со слов других сотрудников больницы."Рассказали, что Кайрат чувствовал себя виновным после того, как начальство накинулось на него с обвинениями по поводу забытых аппаратов. По слухам, на него не просто орали, его унижали, корили за плохую работу", — утверждает сестра фельдшера. По ее словам, брат часто звонил матери и жаловался, что руководство к нему плохо относится. Родственники пытались узнать у главврача, почему Кожахметов оказался на трассе и положены ли им страховые выплаты. Но тот лишь пожимал плечами, заявила сестра фельдшера."А потом в местной прессе написали, что родственники претензий не имеют. Мы же планируем довести дело до конца", - заключила она.

https://ria.ru/20201208/igla-1588164417.html

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589257506.html

https://ria.ru/20201125/rebenok-1586278930.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, происшествия