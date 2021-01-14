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Тюменский врач прошел 27 километров по морозу и погиб
Тюменский врач прошел 27 километров по морозу и погиб
В Тюменской области фельдшера сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами. Об этом сообщает... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T21:06
2021-01-14T21:06
тюменская область
происшествия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Тюменской области фельдшера сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами. Об этом сообщает "МК". Трагедия произошла 18 декабря. Как рассказала бывшая участковая медсестра областной больницы №15 Ольга Тунгулина, 39-летний фельдшер Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр. Медик рассказал ей, что старшая медсестра жестко отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Врачу предстояло дойти до деревни, расположенной в 50 километрах от больницы. Как оказалось, у него не было денег на автобус, а служебный автомобиль ему якобы не дали. "В тот день он у меня сто рублей на сигареты просил, представляете, у парня ни рубля до зарплаты не осталось", — поделилась собеседница газеты. По ее словам, она встретила фельдшера на выходе из больницы, но он не сказал ей, что собирается в деревню пешком. Тунгулина узнала о смерти Кожахметова в десять часов вечера от коллег. Мужчина успел пройти 27 километров, когда его сбила машина. После смерти коллеги Тунгулина написала об этом пост в соцсетях. Старшая медсестра, которая якобы заставила врача идти по морозу пешком, и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Олег Фалалеев подали на нее заявление в полицию о клевете. Коллеги публично не поддержали женщину. По ее мнению, их запугало начальство. Сама Тунгулина уволилась в начале декабря. Она утверждает, что не могла больше выносить крики старшей медсестры. Фалалеев настаивает, что не причастен к произошедшему и поэтому написал заявление в полицию. Он утверждает, что не требовал от Кожахметова забирать приборы, так как это могла сделать другая смена. Фельдшер же, по его словам, сам решил идти пешком в деревню. Фалалеев добавил, что не может понять, зачем погибший коллега так поступил. "Мы ведь в тот день, когда он пошел, планировали сами туда заехать и забрать оборудование", — заверил он. Родственники погибшего врача узнали о случившемся со слов других сотрудников больницы."Рассказали, что Кайрат чувствовал себя виновным после того, как начальство накинулось на него с обвинениями по поводу забытых аппаратов. По слухам, на него не просто орали, его унижали, корили за плохую работу", — утверждает сестра фельдшера. По ее словам, брат часто звонил матери и жаловался, что руководство к нему плохо относится. Родственники пытались узнать у главврача, почему Кожахметов оказался на трассе и положены ли им страховые выплаты. Но тот лишь пожимал плечами, заявила сестра фельдшера."А потом в местной прессе написали, что родственники претензий не имеют. Мы же планируем довести дело до конца", - заключила она.
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тюменская область, происшествия

Тюменский врач прошел 27 километров по морозу и погиб

21:06 14.01.2021
 
© Фото : аккаунт Каира Кожахметова в социальной сетиКаир Кожахметов
Каир Кожахметов - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : аккаунт Каира Кожахметова в социальной сети
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Тюменской области фельдшера сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами. Об этом сообщает "МК".
Трагедия произошла 18 декабря. Как рассказала бывшая участковая медсестра областной больницы №15 Ольга Тунгулина, 39-летний фельдшер Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр. Медик рассказал ей, что старшая медсестра жестко отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Врачу предстояло дойти до деревни, расположенной в 50 километрах от больницы. Как оказалось, у него не было денег на автобус, а служебный автомобиль ему якобы не дали.
"В тот день он у меня сто рублей на сигареты просил, представляете, у парня ни рубля до зарплаты не осталось", — поделилась собеседница газеты.
По ее словам, она встретила фельдшера на выходе из больницы, но он не сказал ей, что собирается в деревню пешком. Тунгулина узнала о смерти Кожахметова в десять часов вечера от коллег. Мужчина успел пройти 27 километров, когда его сбила машина.
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После смерти коллеги Тунгулина написала об этом пост в соцсетях. Старшая медсестра, которая якобы заставила врача идти по морозу пешком, и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Олег Фалалеев подали на нее заявление в полицию о клевете. Коллеги публично не поддержали женщину. По ее мнению, их запугало начальство.
Сама Тунгулина уволилась в начале декабря. Она утверждает, что не могла больше выносить крики старшей медсестры.
Фалалеев настаивает, что не причастен к произошедшему и поэтому написал заявление в полицию. Он утверждает, что не требовал от Кожахметова забирать приборы, так как это могла сделать другая смена. Фельдшер же, по его словам, сам решил идти пешком в деревню. Фалалеев добавил, что не может понять, зачем погибший коллега так поступил.
"Мы ведь в тот день, когда он пошел, планировали сами туда заехать и забрать оборудование", — заверил он.
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Родственники погибшего врача узнали о случившемся со слов других сотрудников больницы.
"Рассказали, что Кайрат чувствовал себя виновным после того, как начальство накинулось на него с обвинениями по поводу забытых аппаратов. По слухам, на него не просто орали, его унижали, корили за плохую работу", — утверждает сестра фельдшера.
По ее словам, брат часто звонил матери и жаловался, что руководство к нему плохо относится. Родственники пытались узнать у главврача, почему Кожахметов оказался на трассе и положены ли им страховые выплаты. Но тот лишь пожимал плечами, заявила сестра фельдшера.
"А потом в местной прессе написали, что родственники претензий не имеют. Мы же планируем довести дело до конца", - заключила она.
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