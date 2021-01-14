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Эксперт рассказал об ожидаемом снижении ставок по вкладам
Эксперт рассказал об ожидаемом снижении ставок по вкладам
Существенного снижения ставок по банковским вкладам в России в текущем году не произойдет - уже сейчас реальная ставка по ним с учетом инфляции отрицательная,... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T04:04
2021-01-14T04:04
россия
эксперт ра
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Существенного снижения ставок по банковским вкладам в России в текущем году не произойдет - уже сейчас реальная ставка по ним с учетом инфляции отрицательная, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.Динамика ставок по вкладам в 2020 году обновляла исторические минимумы на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России. В то же время уменьшение доходности по депозитам происходило в меньшем диапазоне, чем изменение ключевой ставки: с начала 2020 года средняя максимальная ставка топ-10 банков по объему вкладов снизилась на 1,5 процентного пункта, до 4,49%, а ключевая ставка – на 2 процентных пункта, до 4,25%. По данным Росстата, инфляция в 2020 году составила 4,91% против против 3,04% годом ранее.По последним данным ЦБ, средства россиян в банках выросли в ноябре на 0,2%, при этом объем валютных вкладов вырос на 1,6%, а рублевых - сократился на 0,2%. На 1 декабря физлица хранили на счетах в кредитных организациях 32,5 триллиона рублей.
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россия, эксперт ра, экономика

Эксперт рассказал об ожидаемом снижении ставок по вкладам

04:04 14.01.2021
 
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Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Существенного снижения ставок по банковским вкладам в России в текущем году не произойдет - уже сейчас реальная ставка по ним с учетом инфляции отрицательная, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
Динамика ставок по вкладам в 2020 году обновляла исторические минимумы на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России. В то же время уменьшение доходности по депозитам происходило в меньшем диапазоне, чем изменение ключевой ставки: с начала 2020 года средняя максимальная ставка топ-10 банков по объему вкладов снизилась на 1,5 процентного пункта, до 4,49%, а ключевая ставка – на 2 процентных пункта, до 4,25%. По данным Росстата, инфляция в 2020 году составила 4,91% против против 3,04% годом ранее.
"Дальнейшего существенного снижения ставок по вкладам вряд ли можно ожидать: с учетом ускорения инфляции к концу года реальная ставка по ним стала отрицательной. При этом вклады физлиц остаются значимым источником фондирования для кредитных организаций, лишиться которого банки не могут себе позволить", - говорит Тищенко.
По последним данным ЦБ, средства россиян в банках выросли в ноябре на 0,2%, при этом объем валютных вкладов вырос на 1,6%, а рублевых - сократился на 0,2%. На 1 декабря физлица хранили на счетах в кредитных организациях 32,5 триллиона рублей.
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