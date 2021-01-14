В посольстве Южного Судана прокомментировали задержание Варламова
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Блогер Илья Варламов, а также основатель "Медиазоны" Петр Верзилов , ранее задержанные в Южном Судане, перед поездкой не обращались за визой в посольство страны, что необходимо делать всем российским туристам, сообщил РИА Новости посол Южного Судана в РФ Чол Тонг Маяй Джанг (Chol Tong Mayay Jang).
Он подчеркнул, что на данный момент Варламов со спутниками освобождены и находятся в столице Южного Судана Джубе.
Варламов сообщил ранее, что его вместе с женой, основателем "Медиазоны" Петром Верзилов и двумя их спутниками задержали в Южном Судане в городе Капоэта. Вечером в среду МИД РФ сообщил об их освобождении.
"Их освободили вчера после того, как правительство в Джубе узнало об их задержании и попросило органы безопасности освободить их. Их отпустили на свободу и разместили в отеле, сегодня они будут в Джубе", - сказал посол.
По его мнению, произошло небольшое "недопонимание".
"Хочу призвать российских туристов, желающих посетить Южный Судан... рекомендуется получить визу в посольстве в Москве. Туристам нужно получить информацию о регионах, которые они хотят посетить", - подчеркнул дипломат.
"Они (Варламов и спутники) не обращались за визой в посольство, интересно, где они получили визу", - отметил посол.
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