https://ria.ru/20210114/varlamov-1593018928.html

В посольстве Южного Судана прокомментировали задержание Варламова

В посольстве Южного Судана прокомментировали задержание Варламова

Блогер Илья Варламов, а также основатель "Медиазоны" Петр Верзилов , ранее задержанные в Южном Судане, перед поездкой не обращались за визой в посольство... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:13

2021-01-14T14:13

2021-01-14T14:13

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петр верзилов

илья варламов

москва

джуба

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Блогер Илья Варламов, а также основатель "Медиазоны" Петр Верзилов , ранее задержанные в Южном Судане, перед поездкой не обращались за визой в посольство страны, что необходимо делать всем российским туристам, сообщил РИА Новости посол Южного Судана в РФ Чол Тонг Маяй Джанг (Chol Tong Mayay Jang).Он подчеркнул, что на данный момент Варламов со спутниками освобождены и находятся в столице Южного Судана Джубе.Варламов сообщил ранее, что его вместе с женой, основателем "Медиазоны" Петром Верзилов и двумя их спутниками задержали в Южном Судане в городе Капоэта. Вечером в среду МИД РФ сообщил об их освобождении."Их освободили вчера после того, как правительство в Джубе узнало об их задержании и попросило органы безопасности освободить их. Их отпустили на свободу и разместили в отеле, сегодня они будут в Джубе", - сказал посол.По его мнению, произошло небольшое "недопонимание"."Они (Варламов и спутники) не обращались за визой в посольство, интересно, где они получили визу", - отметил посол.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/varlamov-1592883654.html

https://ria.ru/20201230/reyting-1591557379.html

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москва

джуба

южный судан

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россия, петр верзилов, илья варламов, москва, джуба, южный судан