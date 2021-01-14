https://ria.ru/20210114/varlamov-1593014380.html

Варламов и Верзилов покинут Южный Судан в пятницу

Варламов и Верзилов покинут Южный Судан в пятницу

Илья Варламов, Петр Верзилов и другие россияне, ранее задержанные в Южном Судане, планируют в пятницу вылететь в Москву, сейчас они находятся в столице страны... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:52

2021-01-14T13:52

2021-01-14T13:53

россия

петр верзилов

илья варламов

москва

джуба

южный судан

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Илья Варламов, Петр Верзилов и другие россияне, ранее задержанные в Южном Судане, планируют в пятницу вылететь в Москву, сейчас они находятся в столице страны Джубе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южном Судане и Уганде (по совместительству)."Они с утра вылетели из Капоэты в Джубу, сейчас находятся в столице. Завтра планируют уже возвращаться в Москву. С ними все в порядке",- заявил представитель посольства.По его словам, от россиян никаких жалоб не поступало.Ранее блогер Илья Варламов сообщил, что его вместе с женой, основателем "Медиазоны" Петром Верзилов и двумя их спутниками задержали в Южном Судане в городе Капоэта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/varlamov-1592883654.html

россия

москва

джуба

южный судан

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россия, петр верзилов, илья варламов, москва, джуба, южный судан