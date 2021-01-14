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Варламов и Верзилов покинут Южный Судан в пятницу
Варламов и Верзилов покинут Южный Судан в пятницу
Илья Варламов, Петр Верзилов и другие россияне, ранее задержанные в Южном Судане, планируют в пятницу вылететь в Москву, сейчас они находятся в столице страны... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:52
2021-01-14T13:53
россия
петр верзилов
илья варламов
москва
джуба
южный судан
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Илья Варламов, Петр Верзилов и другие россияне, ранее задержанные в Южном Судане, планируют в пятницу вылететь в Москву, сейчас они находятся в столице страны Джубе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южном Судане и Уганде (по совместительству)."Они с утра вылетели из Капоэты в Джубу, сейчас находятся в столице. Завтра планируют уже возвращаться в Москву. С ними все в порядке",- заявил представитель посольства.По его словам, от россиян никаких жалоб не поступало.Ранее блогер Илья Варламов сообщил, что его вместе с женой, основателем "Медиазоны" Петром Верзилов и двумя их спутниками задержали в Южном Судане в городе Капоэта.
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россия, петр верзилов, илья варламов, москва, джуба, южный судан

Варламов и Верзилов покинут Южный Судан в пятницу

13:52 14.01.2021 (обновлено: 13:53 14.01.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаБлогер Илья Варламов
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Илья Варламов, Петр Верзилов и другие россияне, ранее задержанные в Южном Судане, планируют в пятницу вылететь в Москву, сейчас они находятся в столице страны Джубе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южном Судане и Уганде (по совместительству).
"Они с утра вылетели из Капоэты в Джубу, сейчас находятся в столице. Завтра планируют уже возвращаться в Москву. С ними все в порядке",- заявил представитель посольства.
По его словам, от россиян никаких жалоб не поступало.
Ранее блогер Илья Варламов сообщил, что его вместе с женой, основателем "Медиазоны" Петром Верзилов и двумя их спутниками задержали в Южном Судане в городе Капоэта.
Блогер Илья Варламов. Архив - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 15:47Сказано в эфире
"Полезно помнить". Африканист о задержании Варламова в Южном Судане
 
РоссияПетр ВерзиловИлья ВарламовМоскваДжубаЮжный Судан
 
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