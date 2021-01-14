https://ria.ru/20210114/vaktsiny-1593005280.html

В ВОЗ оценили эффективность вакцин против COVID-19 для новых штаммов

В ВОЗ оценили эффективность вакцин против COVID-19 для новых штаммов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обладает доказательствами, что нынешние вакцины против коронавируса не работают для новых штаммов, заявил старший РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T13:04

2021-01-14T13:04

2021-01-14T13:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обладает доказательствами, что нынешние вакцины против коронавируса не работают для новых штаммов, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш."Конечно, появляются вопросы, насколько вакцины смогут предотвращать новые варианты вируса. На данный момент та информация, которой мы располагаем, не представляет каких-то доказательств о том, что иммунитет после перенесенной (коронавирусной) инфекции не является надежным против новых вариантов вируса, то есть люди не заболевают массово новыми вариантами вируса", - сказал Бенеш на пресс-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.По его словам, сформировавшийся после перенесенного заболевания COVID-19 иммунитет вызывает продукцию антител против различных частиц и антигенов вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/shtamm-1592888040.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире