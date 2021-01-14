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https://ria.ru/20210114/vaktsiny-1593005280.html
В ВОЗ оценили эффективность вакцин против COVID-19 для новых штаммов
В ВОЗ оценили эффективность вакцин против COVID-19 для новых штаммов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обладает доказательствами, что нынешние вакцины против коронавируса не работают для новых штаммов, заявил старший РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:04
2021-01-14T13:04
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обладает доказательствами, что нынешние вакцины против коронавируса не работают для новых штаммов, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш."Конечно, появляются вопросы, насколько вакцины смогут предотвращать новые варианты вируса. На данный момент та информация, которой мы располагаем, не представляет каких-то доказательств о том, что иммунитет после перенесенной (коронавирусной) инфекции не является надежным против новых вариантов вируса, то есть люди не заболевают массово новыми вариантами вируса", - сказал Бенеш на пресс-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.По его словам, сформировавшийся после перенесенного заболевания COVID-19 иммунитет вызывает продукцию антител против различных частиц и антигенов вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ оценили эффективность вакцин против COVID-19 для новых штаммов

13:04 14.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обладает доказательствами, что нынешние вакцины против коронавируса не работают для новых штаммов, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.
"Конечно, появляются вопросы, насколько вакцины смогут предотвращать новые варианты вируса. На данный момент та информация, которой мы располагаем, не представляет каких-то доказательств о том, что иммунитет после перенесенной (коронавирусной) инфекции не является надежным против новых вариантов вируса, то есть люди не заболевают массово новыми вариантами вируса", - сказал Бенеш на пресс-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.
Медик Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 16:11Распространение коронавируса
Эпидемиолог оценил ситуацию с "британским" штаммом коронавируса в России
По его словам, сформировавшийся после перенесенного заболевания COVID-19 иммунитет вызывает продукцию антител против различных частиц и антигенов вируса.
"Поэтому есть надежды на то, что вакцины будут работать. На сегодняшний день нет доказательств, что вакцины не работают (против новых вариантов коронавируса)",  - отметил специалист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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