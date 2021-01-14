https://ria.ru/20210114/utki-1593054174.html

В Петербурге дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях

В Петербурге дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях

На время сильных морозов очистные сооружения петербургского водоканала стали убежищем для диких уток, сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:58

2021-01-14T16:58

2021-01-14T17:13

хорошие новости

гуп «водоканал санкт-петербурга

балтийское море

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593051283_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c46b665f7a244c57277df28fa498c121.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. На время сильных морозов очистные сооружения петербургского водоканала стали убежищем для диких уток, сообщает пресс-служба предприятия.Холода пришли в Петербург еще на прошлой неделе: в такую погоду утки рискуют примерзнуть ко льду и погибнуть."В то время когда большинство водоемов города покрыл лед, очищенная сточная вода на станциях аэрации даже зимой имеет температуру около 16 градусов. После прохождения этапов очистки стоки соответствуют всем нормативным требованиям и готовы к возвращению в природу, поэтому птицам в такой воде тепло, комфортно и безопасно", — отмечается в сообщении.Большинство технологических процессов на очистных сооружениях проходят в автоматическом режиме, поэтому птиц не пугает персонал, выполняющий обходы, техобслуживание и забирающий пробы.Как заявили на предприятии, объекты петербуржского водоканала давно стали излюбленным местом для птиц и животных. Весной на сооружениях гнездятся чибисы, летом прилетают цапли и лебеди, регулярно здесь появляются лисы, зайцы и норки, а также многочисленные чайки, утки, грачи и синицы.На очистные сооружения поступают как хозяйственно-бытовые и промышленные, так и поверхностные (дождевые, талые) сточные воды.В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" применяют передовые технологии, которые обеспечивают очистку сточных вод с соблюдением требований российского законодательства, а также рекомендаций Хельсинкской комиссии по защите Балтийского моря. Процент очистки сточных вод в Северной столице сегодня составляет 99%.

балтийское море

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп «водоканал санкт-петербурга, балтийское море, санкт-петербург, общество