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В Петербурге дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях
В Петербурге дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях
На время сильных морозов очистные сооружения петербургского водоканала стали убежищем для диких уток, сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:58
2021-01-14T17:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. На время сильных морозов очистные сооружения петербургского водоканала стали убежищем для диких уток, сообщает пресс-служба предприятия.Холода пришли в Петербург еще на прошлой неделе: в такую погоду утки рискуют примерзнуть ко льду и погибнуть."В то время когда большинство водоемов города покрыл лед, очищенная сточная вода на станциях аэрации даже зимой имеет температуру около 16 градусов. После прохождения этапов очистки стоки соответствуют всем нормативным требованиям и готовы к возвращению в природу, поэтому птицам в такой воде тепло, комфортно и безопасно", — отмечается в сообщении.Большинство технологических процессов на очистных сооружениях проходят в автоматическом режиме, поэтому птиц не пугает персонал, выполняющий обходы, техобслуживание и забирающий пробы.Как заявили на предприятии, объекты петербуржского водоканала давно стали излюбленным местом для птиц и животных. Весной на сооружениях гнездятся чибисы, летом прилетают цапли и лебеди, регулярно здесь появляются лисы, зайцы и норки, а также многочисленные чайки, утки, грачи и синицы.На очистные сооружения поступают как хозяйственно-бытовые и промышленные, так и поверхностные (дождевые, талые) сточные воды.В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" применяют передовые технологии, которые обеспечивают очистку сточных вод с соблюдением требований российского законодательства, а также рекомендаций Хельсинкской комиссии по защите Балтийского моря. Процент очистки сточных вод в Северной столице сегодня составляет 99%.
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гуп «водоканал санкт-петербурга, балтийское море, санкт-петербург, общество

В Петербурге дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях

16:58 14.01.2021 (обновлено: 17:13 14.01.2021)
 
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге
Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. На время сильных морозов очистные сооружения петербургского водоканала стали убежищем для диких уток, сообщает пресс-служба предприятия.
Холода пришли в Петербург еще на прошлой неделе: в такую погоду утки рискуют примерзнуть ко льду и погибнуть.
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге
Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге
"В то время когда большинство водоемов города покрыл лед, очищенная сточная вода на станциях аэрации даже зимой имеет температуру около 16 градусов. После прохождения этапов очистки стоки соответствуют всем нормативным требованиям и готовы к возвращению в природу, поэтому птицам в такой воде тепло, комфортно и безопасно", — отмечается в сообщении.
Большинство технологических процессов на очистных сооружениях проходят в автоматическом режиме, поэтому птиц не пугает персонал, выполняющий обходы, техобслуживание и забирающий пробы.
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге
Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге
Как заявили на предприятии, объекты петербуржского водоканала давно стали излюбленным местом для птиц и животных. Весной на сооружениях гнездятся чибисы, летом прилетают цапли и лебеди, регулярно здесь появляются лисы, зайцы и норки, а также многочисленные чайки, утки, грачи и синицы.
На очистные сооружения поступают как хозяйственно-бытовые и промышленные, так и поверхностные (дождевые, талые) сточные воды.
В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" применяют передовые технологии, которые обеспечивают очистку сточных вод с соблюдением требований российского законодательства, а также рекомендаций Хельсинкской комиссии по защите Балтийского моря. Процент очистки сточных вод в Северной столице сегодня составляет 99%.
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге
Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Дикие утки спасаются от морозов на очистных сооружениях в Петербурге
 
Хорошие новостиГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаБалтийское мореСанкт-ПетербургОбщество
 
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