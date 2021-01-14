На Украине потребовали запретить поставки электроники из России
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины требует запретить поставки электроники из России, с помощью которой можно принимать медиасообщения через Интернет, так как украинцы смогут смотреть запрещенные российские телеканалы и соцсети, сообщает в четверг пресс-служба регулятора.
"Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обращается к производителям и поставщикам телевизионных приемников, медиаплееров, а также смартфонов и других современных устройств, которые позволяют использовать специальные программы для приема и просмотра медиаинформации с использованием сети Интернет, с настоятельной просьбой как можно быстрее отказаться от поставки такой техники с территории Российской Федерации, так же, как и техники, которая производится для реализации и использования на территории РФ", - говорится в сообщении.
Нацсовет по ТВ обратился в кабинет министров и Совет национальной безопасности и обороны Украины с просьбой в кратчайшие сроки прекратить поставки этих товаров из России.
В регуляторе опасаются, что с помощью электроники российского производства жители Украины смогут смотреть запрещенные в стране телеканалы и пользоваться запрещенными соцсетями.
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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