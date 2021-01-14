https://ria.ru/20210114/ukraina-1593029134.html
Суд восстановил в должности экс-замглавы Службы внешней разведки Украины
Суд восстановил в должности экс-замглавы Службы внешней разведки Украины
Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя главы Службы... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T15:07
2021-01-14T15:07
2021-01-14T15:08
сергей семочко
петр порошенко
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg
КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, сообщили в пресс-службе суда.Иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года. Он требовал отменить указ занимавшего в то время пост президента Петра Порошенко об увольнении его с должности. Семочко утверждал, что указ незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном. Однако в июне 2020 года суд отказался рассматривать иск Семочко, поскольку тот подал его по истечению 30-дневного срока. Истец не согласился с этим решением и обжаловал его в Большой палате Верховного суда, которая стала на его сторону и обязала Кассационный админсуд рассмотреть дело, несмотря на обстоятельства."Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года "Об увольнении Семочко С. А. с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины". В удовлетворении остальных исковых требований отказано", - цитирует сообщение пресс-службы суда агентство "РБК-Украина".В октябре 2018 года было опубликовано расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет имуществом, которое не соответствует их доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство. На основании журналистского расследования было возбуждено уголовное дело.В марте 2019 года агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах передало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прекратило дело против Семочко о незаконном обогащении.Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки в июле 2018 года. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.
https://ria.ru/20200708/1574061429.html
https://ria.ru/20191029/1560346607.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_113:0:2388:1706_1920x0_80_0_0_f011df58d077f248ce86eefca7c5019a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей семочко, петр порошенко, украина, в мире
КИЕВ, 14 янв - РИА Новости.
Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины
признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко
, сообщили в пресс-службе суда.
Иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года. Он требовал отменить указ занимавшего в то время пост президента Петра Порошенко об увольнении его с должности. Семочко утверждал, что указ незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном. Однако в июне 2020 года суд отказался рассматривать иск Семочко, поскольку тот подал его по истечению 30-дневного срока. Истец не согласился с этим решением и обжаловал его в Большой палате Верховного суда, которая стала на его сторону и обязала Кассационный админсуд рассмотреть дело, несмотря на обстоятельства.
"Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года "Об увольнении Семочко С. А. с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины". В удовлетворении остальных исковых требований отказано", - цитирует сообщение пресс-службы суда агентство "РБК-Украина"
.
В октябре 2018 года было опубликовано расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет имуществом, которое не соответствует их доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство. На основании журналистского расследования было возбуждено уголовное дело.
В марте 2019 года агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах передало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прекратило дело против Семочко о незаконном обогащении.
Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки в июле 2018 года. Порошенко
, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.