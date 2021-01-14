https://ria.ru/20210114/ukraina-1593029134.html

Суд восстановил в должности экс-замглавы Службы внешней разведки Украины

Суд восстановил в должности экс-замглавы Службы внешней разведки Украины

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя главы Службы... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T15:07

2021-01-14T15:07

2021-01-14T15:08

сергей семочко

петр порошенко

украина

в мире

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КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины признал незаконным и отменил указ президента об увольнении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, сообщили в пресс-службе суда.Иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года. Он требовал отменить указ занимавшего в то время пост президента Петра Порошенко об увольнении его с должности. Семочко утверждал, что указ незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном. Однако в июне 2020 года суд отказался рассматривать иск Семочко, поскольку тот подал его по истечению 30-дневного срока. Истец не согласился с этим решением и обжаловал его в Большой палате Верховного суда, которая стала на его сторону и обязала Кассационный админсуд рассмотреть дело, несмотря на обстоятельства."Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года "Об увольнении Семочко С. А. с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины". В удовлетворении остальных исковых требований отказано", - цитирует сообщение пресс-службы суда агентство "РБК-Украина".В октябре 2018 года было опубликовано расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет имуществом, которое не соответствует их доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство. На основании журналистского расследования было возбуждено уголовное дело.В марте 2019 года агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах передало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прекратило дело против Семочко о незаконном обогащении.Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки в июле 2018 года. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.

https://ria.ru/20200708/1574061429.html

https://ria.ru/20191029/1560346607.html

украина

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сергей семочко, петр порошенко, украина, в мире