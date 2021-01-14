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В Уфе убийцу педофила приговорили к восьми годам лишения свободы
В Уфе убийцу педофила приговорили к восьми годам лишения свободы
Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя Владимира Санкина, который до смерти избил подозреваемого в... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T09:00
2021-01-14T13:13
уфа
происшествия
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УФА, 14 янв — РИА Новости. Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя Владимира Санкина, который до смерти избил подозреваемого в педофилии, сообщили РИА Новости в инстанции.Инцидент произошел почти год назад. Вечером 30 января к 33-летнему Санкину обратился 14-летний подросток с просьбой помочь ему и его сверстнику: по словам мальчиков, незнакомый взрослый мужчина совершил в отношении них развратные действия. Конфликт мужчин перерос в драку: 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой.Санкин попросил рассматривать его дело с участием присяжных. Они посчитали его виновным в убийстве, но невиновным в разбое (по версии следствия, Санкин похитил у потерпевшего деньги), и просили суд о снисхождении при назначении наказания.Следователи также возбуждали уголовное дело против умершего 54-летнего мужчины по статье "Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего". Известно, что подозреваемый был три раза судим, незадолго до инцидента освободился из колонии и находился под административным надзором. Позднее Калининский районный суд Уфы закрыл дело из-за смерти фигуранта.
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уфа, происшествия

В Уфе убийцу педофила приговорили к восьми годам лишения свободы

09:00 14.01.2021 (обновлено: 13:13 14.01.2021)
 
© Фото : предоставлено друзьями подозреваемогоВладимир Санкин
Владимир Санкин - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Фото : предоставлено друзьями подозреваемого
Читать ria.ru в
УФА, 14 янв — РИА Новости. Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя Владимира Санкина, который до смерти избил подозреваемого в педофилии, сообщили РИА Новости в инстанции.
Инцидент произошел почти год назад. Вечером 30 января к 33-летнему Санкину обратился 14-летний подросток с просьбой помочь ему и его сверстнику: по словам мальчиков, незнакомый взрослый мужчина совершил в отношении них развратные действия. Конфликт мужчин перерос в драку: 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой.
Санкин попросил рассматривать его дело с участием присяжных. Они посчитали его виновным в убийстве, но невиновным в разбое (по версии следствия, Санкин похитил у потерпевшего деньги), и просили суд о снисхождении при назначении наказания.
Следователи также возбуждали уголовное дело против умершего 54-летнего мужчины по статье "Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего". Известно, что подозреваемый был три раза судим, незадолго до инцидента освободился из колонии и находился под административным надзором. Позднее Калининский районный суд Уфы закрыл дело из-за смерти фигуранта.
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.02.2020
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