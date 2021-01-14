Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210114/udmurtiya-1593019083.html
Путин попросил главу Удмуртии обратить внимание на уровень занятости
Путин попросил главу Удмуртии обратить внимание на уровень занятости
Президент России Владимир Путин попросил главу Удмуртии Александра Бречалова сделать все необходимое, чтобы удержать уровень занятости в регионе. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T14:13
2021-01-14T14:13
александр бречалов
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593015448_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_0a643c666c01104acd95851e0ed1e05f.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Удмуртии Александра Бречалова сделать все необходимое, чтобы удержать уровень занятости в регионе."Здесь очень важно, чтобы они не допускали сокращения численности персонала, а там это пока есть, незначительно, но всё-таки есть. Понимаю, мы с вами знаем, с чем это связано, – с сегодняшним днём, с сокращением определённых объёмов производства, заказов. Тем не менее нужно всё делать для того, чтобы удерживать уровень занятости в регионе. Просил бы вас обратить на это внимание", - сказал Путин в ходе видеовстречи с главой республики."В целом, хочу ещё раз повторить, действительно задачи, которые перед республикой стоят, они решаются, решаются уверенно и достаточно качественно. По некоторым направлениям, прямо скажем, темп набран очень хороший. Хотелось бы его сохранить. Выражаю надежду на то, что именно так и будет", - добавил он.
https://ria.ru/20201223/biznes-1590585258.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593015448_593:832:2212:2047_1920x0_80_0_0_59e7dd723d74914533c695440c76ba3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бречалов, владимир путин, общество

Путин попросил главу Удмуртии обратить внимание на уровень занятости

14:13 14.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Удмуртии Александра Бречалова сделать все необходимое, чтобы удержать уровень занятости в регионе.
"Здесь очень важно, чтобы они не допускали сокращения численности персонала, а там это пока есть, незначительно, но всё-таки есть. Понимаю, мы с вами знаем, с чем это связано, – с сегодняшним днём, с сокращением определённых объёмов производства, заказов. Тем не менее нужно всё делать для того, чтобы удерживать уровень занятости в регионе. Просил бы вас обратить на это внимание", - сказал Путин в ходе видеовстречи с главой республики.
"В целом, хочу ещё раз повторить, действительно задачи, которые перед республикой стоят, они решаются, решаются уверенно и достаточно качественно. По некоторым направлениям, прямо скажем, темп набран очень хороший. Хотелось бы его сохранить. Выражаю надежду на то, что именно так и будет", - добавил он.
Президент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 15:42
Путин оценил ситуацию с количеством занятых в малом и среднем бизнесе
 
Александр БречаловВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:39В США установили личность мужчины, избившего полицейского у Капитолия
07:22В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
07:04Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
07:02СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
06:52В ДТП на трассе вблизи Братска погибли четыре человека
06:28"Нас покидают лучшие": артисты — о смерти Бориса Грачевского
06:24Мексиканский штат хочет закупить и производить вакцину "Спутник V"
06:21Врач посоветовал воздержаться от Крещенских купаний привитым от COVID-19
06:06Исследование: коронавирус побудил россиян заправляться бесконтактно
06:04"АвтоВАЗ" поднял цены на свои автомобили
06:02Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
05:50СМИ: сына Трампа ожидают на допрос в прокуратуре
05:49Землетрясение в Индонезии разрушило больницу
05:35В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
05:25Пушков оценил планы импичмента Байдена
05:22В России стартовал проект "Шедевры фламандских мастеров: видеоэкскурсии"
05:08Пользователей Сети восхитил диалог актеров дубляжа с навигатором
05:03Источник: на сбившего полицейского водителя из ЕАО завели второе дело
04:58WP сообщила о намерении ультраправых сорвать инаугурацию Байдена
04:45В Индонезии, предположительно, нашли "черный ящик" упавшего самолета
Лента новостейМолния