https://ria.ru/20210114/udmurtiya-1593019083.html

Путин попросил главу Удмуртии обратить внимание на уровень занятости

Путин попросил главу Удмуртии обратить внимание на уровень занятости

Президент России Владимир Путин попросил главу Удмуртии Александра Бречалова сделать все необходимое, чтобы удержать уровень занятости в регионе. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:13

2021-01-14T14:13

2021-01-14T14:13

александр бречалов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Удмуртии Александра Бречалова сделать все необходимое, чтобы удержать уровень занятости в регионе."Здесь очень важно, чтобы они не допускали сокращения численности персонала, а там это пока есть, незначительно, но всё-таки есть. Понимаю, мы с вами знаем, с чем это связано, – с сегодняшним днём, с сокращением определённых объёмов производства, заказов. Тем не менее нужно всё делать для того, чтобы удерживать уровень занятости в регионе. Просил бы вас обратить на это внимание", - сказал Путин в ходе видеовстречи с главой республики."В целом, хочу ещё раз повторить, действительно задачи, которые перед республикой стоят, они решаются, решаются уверенно и достаточно качественно. По некоторым направлениям, прямо скажем, темп набран очень хороший. Хотелось бы его сохранить. Выражаю надежду на то, что именно так и будет", - добавил он.

https://ria.ru/20201223/biznes-1590585258.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, владимир путин, общество