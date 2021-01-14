Путин оценил работу оборонных заводов в Удмуртии с гражданской продукцией
14:01 14.01.2021 (обновлено: 14:06 14.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Темпы перехода оборонных предприятиях Удмуртии на гражданскую продукцию и ее освоения пока недостаточны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Александром Бречаловым.
"Действительно, очень много предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также вами было отмечено, что оборонные предприятия осваивают гражданскую продукцию, более того, выходят даже на общероссийские и международные рынки с этой продукцией. Всё это так. Но темпы перехода и освоения гражданской продукции на оборонных предприятиях республики пока всё-таки недостаточны", - сказал Путин.
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Он попросил Бречалова встретиться и отдельно поговорить с руководителями предприятий. "У них есть свои внутренние проблемы, связанные с недостаточной финансовой обеспеченностью, связанные с тем, что у них оборотные средства недостаточны и так далее", - пояснил президент, а потом и пообещал помочь.
"Им наверняка не будет лишней поддержка руководителя республики в правительстве Российской Федерации, в министерствах, ведомствах, в соответствующих холдингах, куда они входят. Если нужно будет, пожалуйста, вы знаете, легко до меня доберётесь в любой момент, обращайтесь ко мне. Вообще, нужно их поддерживать, а на этом этапе тем более. Просил бы, несмотря на то что это не прямая, казалось бы, ваша обязанность, но тем не менее я вас прошу быть с ними в тесном контакте", - сказал Путин.