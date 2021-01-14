https://ria.ru/20210114/udmurtiya-1593016499.html

Путин оценил работу оборонных заводов в Удмуртии с гражданской продукцией

Путин оценил работу оборонных заводов в Удмуртии с гражданской продукцией

Темпы перехода оборонных предприятиях Удмуртии на гражданскую продукцию и ее освоения пока недостаточны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T14:01

2021-01-14T14:01

2021-01-14T14:06

россия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Темпы перехода оборонных предприятиях Удмуртии на гражданскую продукцию и ее освоения пока недостаточны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Александром Бречаловым."Действительно, очень много предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также вами было отмечено, что оборонные предприятия осваивают гражданскую продукцию, более того, выходят даже на общероссийские и международные рынки с этой продукцией. Всё это так. Но темпы перехода и освоения гражданской продукции на оборонных предприятиях республики пока всё-таки недостаточны", - сказал Путин.Он попросил Бречалова встретиться и отдельно поговорить с руководителями предприятий. "У них есть свои внутренние проблемы, связанные с недостаточной финансовой обеспеченностью, связанные с тем, что у них оборотные средства недостаточны и так далее", - пояснил президент, а потом и пообещал помочь."Им наверняка не будет лишней поддержка руководителя республики в правительстве Российской Федерации, в министерствах, ведомствах, в соответствующих холдингах, куда они входят. Если нужно будет, пожалуйста, вы знаете, легко до меня доберётесь в любой момент, обращайтесь ко мне. Вообще, нужно их поддерживать, а на этом этапе тем более. Просил бы, несмотря на то что это не прямая, казалось бы, ваша обязанность, но тем не менее я вас прошу быть с ними в тесном контакте", - сказал Путин.

https://ria.ru/20200918/produktsiya-1577445667.html

https://ria.ru/20210108/rostekh-1592309283.html

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удмуртская республика (удмуртия)

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россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, экономика