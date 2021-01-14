https://ria.ru/20210114/uber-1593045217.html
Водитель Uber в Бельгии добился признания его сотрудником компании
Водитель Uber в Бельгии добился признания его сотрудником компании
Водитель сервиса Uber в Бельгии Гийом добился от бельгийских властей признания себя по факту наемным сотрудником, а не самозанятым, сотрудничающим с... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:19
2021-01-14T16:19
2021-01-14T16:19
uber
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БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Водитель сервиса Uber в Бельгии Гийом добился от бельгийских властей признания себя по факту наемным сотрудником, а не самозанятым, сотрудничающим с международной платформой, пишет бельгийская газета Le Soir.Водитель, два года сотрудничающий с Uber, жаловался на низкие заработки при жестких условиях сотрудничества и отсутствии свободы выбора, присущей работе независимого предпринимателя.В начале июля прошлого года он подал запрос в Административную комиссию по регулированию трудовых взаимоотношений на определение характера отношений с платформой Uber c точки зрения местного законодательства. Комиссия составила многостраничный ответ, из которого следует, что Uber является работодателем водителя, и отношения работника с мультинациональной компанией нельзя квалифицировать как отношения самозанятого с заказчиком.В частности, в Комиссии отметили, что водитель не может сам выбирать свой маршрут или вести диалог с пассажиром, так как в итоге может лишиться оплаты. "Таким образом, водитель вынужден оказывать полностью стандартизованную процедуру", - отметили в комиссии. Соответствующее уведомление было отправлено в представительство сервиса Uber в Бельгии.Решение комиссии не является обязательным для Uber, но вопросом уже занялись в министерстве труда Бельгии. "Мы займемся проблематикой "псевдосамозанятых", сотрудничающих с электронными платформами", - сказал изданию представитель министерства. По его словам, планируется провести оценку критериев для работы независимых предпринимателей, чтобы внести уточнения.Водитель Uber заявил, что намерен "идти до конца", чтобы добиться изменения своего статуса и пользоваться всеми преимуществами наемного сотрудника или корректировки условий сотрудничества с Uber. "При сотрудничестве с Uber я сталкиваюсь только с неудобствами такого статуса, не вижу каких-либо преимуществ. В любом случае, я не зарабатываю достаточно, поэтому решил идти до конца", - сказал бельгийский водитель.Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.
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РИА Новости
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uber, бельгия, сан-франциско, в мире
БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости.
Водитель сервиса Uber
в Бельгии
Гийом добился от бельгийских властей признания себя по факту наемным сотрудником, а не самозанятым, сотрудничающим с международной платформой, пишет бельгийская газета Le Soir
.
Водитель, два года сотрудничающий с Uber, жаловался на низкие заработки при жестких условиях сотрудничества и отсутствии свободы выбора, присущей работе независимого предпринимателя.
В начале июля прошлого года он подал запрос в Административную комиссию по регулированию трудовых взаимоотношений на определение характера отношений с платформой Uber c точки зрения местного законодательства. Комиссия составила многостраничный ответ, из которого следует, что Uber является работодателем водителя, и отношения работника с мультинациональной компанией нельзя квалифицировать как отношения самозанятого с заказчиком.
В частности, в Комиссии отметили, что водитель не может сам выбирать свой маршрут или вести диалог с пассажиром, так как в итоге может лишиться оплаты. "Таким образом, водитель вынужден оказывать полностью стандартизованную процедуру", - отметили в комиссии. Соответствующее уведомление было отправлено в представительство сервиса Uber в Бельгии.
Решение комиссии не является обязательным для Uber, но вопросом уже занялись в министерстве труда Бельгии. "Мы займемся проблематикой "псевдосамозанятых", сотрудничающих с электронными платформами", - сказал изданию представитель министерства. По его словам, планируется провести оценку критериев для работы независимых предпринимателей, чтобы внести уточнения.
Водитель Uber заявил, что намерен "идти до конца", чтобы добиться изменения своего статуса и пользоваться всеми преимуществами наемного сотрудника или корректировки условий сотрудничества с Uber. "При сотрудничестве с Uber я сталкиваюсь только с неудобствами такого статуса, не вижу каких-либо преимуществ. В любом случае, я не зарабатываю достаточно, поэтому решил идти до конца", - сказал бельгийский водитель.
Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.