https://ria.ru/20210114/uber-1593045217.html

Водитель Uber в Бельгии добился признания его сотрудником компании

Водитель Uber в Бельгии добился признания его сотрудником компании

Водитель сервиса Uber в Бельгии Гийом добился от бельгийских властей признания себя по факту наемным сотрудником, а не самозанятым, сотрудничающим с... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:19

2021-01-14T16:19

2021-01-14T16:19

uber

бельгия

сан-франциско

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Водитель сервиса Uber в Бельгии Гийом добился от бельгийских властей признания себя по факту наемным сотрудником, а не самозанятым, сотрудничающим с международной платформой, пишет бельгийская газета Le Soir.Водитель, два года сотрудничающий с Uber, жаловался на низкие заработки при жестких условиях сотрудничества и отсутствии свободы выбора, присущей работе независимого предпринимателя.В начале июля прошлого года он подал запрос в Административную комиссию по регулированию трудовых взаимоотношений на определение характера отношений с платформой Uber c точки зрения местного законодательства. Комиссия составила многостраничный ответ, из которого следует, что Uber является работодателем водителя, и отношения работника с мультинациональной компанией нельзя квалифицировать как отношения самозанятого с заказчиком.В частности, в Комиссии отметили, что водитель не может сам выбирать свой маршрут или вести диалог с пассажиром, так как в итоге может лишиться оплаты. "Таким образом, водитель вынужден оказывать полностью стандартизованную процедуру", - отметили в комиссии. Соответствующее уведомление было отправлено в представительство сервиса Uber в Бельгии.Решение комиссии не является обязательным для Uber, но вопросом уже занялись в министерстве труда Бельгии. "Мы займемся проблематикой "псевдосамозанятых", сотрудничающих с электронными платформами", - сказал изданию представитель министерства. По его словам, планируется провести оценку критериев для работы независимых предпринимателей, чтобы внести уточнения.Водитель Uber заявил, что намерен "идти до конца", чтобы добиться изменения своего статуса и пользоваться всеми преимуществами наемного сотрудника или корректировки условий сотрудничества с Uber. "При сотрудничестве с Uber я сталкиваюсь только с неудобствами такого статуса, не вижу каких-либо преимуществ. В любом случае, я не зарабатываю достаточно, поэтому решил идти до конца", - сказал бельгийский водитель.Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

https://ria.ru/20200805/1575380246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

uber, бельгия, сан-франциско, в мире