https://ria.ru/20210114/tuva-1592964334.html

В Туве сняли режим ЧС, введенный после землетрясения в Монголии

В Туве сняли режим ЧС, введенный после землетрясения в Монголии

Власти сняли режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) в четырех районах Тувы, введенные ранее после землетрясения на севере Монголии, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T08:47

2021-01-14T08:47

2021-01-14T08:47

землетрясение на границе россии и монголии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

кызыл

монголия

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Власти сняли режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) в четырех районах Тувы, введенные ранее после землетрясения на севере Монголии, сообщает МЧС республики.Ранее сообщалось, что во вторник землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии в 00.32 по московскому времени. По данным МЧС республики, до Тувы дошли незначительные афтершоки от землетрясения. Все объекты жизнеобеспечения в Туве после толчков работают в штатном режиме. Власти объявили в режим ЧС в Кызыле и районах. Также власти сообщили о незначительных повреждениях на 51 объекте."Режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера, введенные с 12 января в 4 районах Тувы, сняты на всех территориях", - говорится в сообщении.Кроме Тувы, толчки от землетрясения в Монголии ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области.

https://ria.ru/20210113/zemletryasenie-1592852079.html

https://realty.ria.ru/20210112/treschiny-1592740873.html

красноярский край

кызыл

монголия

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на границе россии и монголии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, кызыл, монголия, республика тыва, происшествия