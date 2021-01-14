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https://ria.ru/20210114/tuva-1592964334.html
В Туве сняли режим ЧС, введенный после землетрясения в Монголии
В Туве сняли режим ЧС, введенный после землетрясения в Монголии
Власти сняли режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) в четырех районах Тувы, введенные ранее после землетрясения на севере Монголии, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T08:47
2021-01-14T08:47
землетрясение на границе россии и монголии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
кызыл
монголия
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Власти сняли режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) в четырех районах Тувы, введенные ранее после землетрясения на севере Монголии, сообщает МЧС республики.Ранее сообщалось, что во вторник землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии в 00.32 по московскому времени. По данным МЧС республики, до Тувы дошли незначительные афтершоки от землетрясения. Все объекты жизнеобеспечения в Туве после толчков работают в штатном режиме. Власти объявили в режим ЧС в Кызыле и районах. Также власти сообщили о незначительных повреждениях на 51 объекте."Режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера, введенные с 12 января в 4 районах Тувы, сняты на всех территориях", - говорится в сообщении.Кроме Тувы, толчки от землетрясения в Монголии ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области.
https://ria.ru/20210113/zemletryasenie-1592852079.html
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красноярский край
кызыл
монголия
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землетрясение на границе россии и монголии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, кызыл, монголия, республика тыва, происшествия

В Туве сняли режим ЧС, введенный после землетрясения в Монголии

08:47 14.01.2021
 
© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Depositphotos / albund
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КРАСНОЯРСК, 14 янв – РИА Новости. Власти сняли режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) в четырех районах Тувы, введенные ранее после землетрясения на севере Монголии, сообщает МЧС республики.
Ранее сообщалось, что во вторник землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали на границе России и Монголии в 00.32 по московскому времени. По данным МЧС республики, до Тувы дошли незначительные афтершоки от землетрясения. Все объекты жизнеобеспечения в Туве после толчков работают в штатном режиме. Власти объявили в режим ЧС в Кызыле и районах. Также власти сообщили о незначительных повреждениях на 51 объекте.
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 13:06
В Туве после землетрясения в Монголии выявили повреждения на 51 объекте
"Режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера, введенные с 12 января в 4 районах Тувы, сняты на всех территориях", - говорится в сообщении.
Кроме Тувы, толчки от землетрясения в Монголии ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 16:32
В Приангарье в нескольких домах появились трещины после землетрясения
 
Землетрясение на границе России и МонголииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКызылМонголияРеспублика ТываПроисшествия
 
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