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Президент Мексики вынесет тему цензуры в соцсетях на обсуждение G20
Президент Мексики вынесет тему цензуры в соцсетях на обсуждение G20
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал, что выступит перед G20 с заявлением о недопустимости цензуры в соцсетях. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:57
2021-01-14T20:57
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МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал, что выступит перед G20 с заявлением о недопустимости цензуры в соцсетях."Свобода должна быть гарантирована, она должна оставаться в государствах, нациях, она не может оставаться в руках отдельных лиц. На первой встрече G20 я сделаю заявление по этому поводу", - заявил политик в ходе пресс-конференции, опубликованной в Twitter правительства республики.Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети. Трамп во вторник заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова.Лопес Обрадор накануне не исключил создания национальной социальной сети, гарантирующей свободу слова и отсутствие цензуры.Премьер-министр Италии, председательствующей в G20 в 2021 году, заявил, что следующий саммит "двадцатки" пройдет 30-31 октября в Риме.
https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html
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facebook, андрес мануэль лопес обрадор, весь мир, большая двадцатка, италия, twitter, в мире

Президент Мексики вынесет тему цензуры в соцсетях на обсуждение G20

20:57 14.01.2021
 
© AP Photo / Moises CastilloЛопес Обрадор
Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Moises Castillo
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал, что выступит перед G20 с заявлением о недопустимости цензуры в соцсетях.
"Свобода должна быть гарантирована, она должна оставаться в государствах, нациях, она не может оставаться в руках отдельных лиц. На первой встрече G20 я сделаю заявление по этому поводу", - заявил политик в ходе пресс-конференции, опубликованной в Twitter правительства республики.
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Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие соцсети. Трамп во вторник заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова.
Лопес Обрадор накануне не исключил создания национальной социальной сети, гарантирующей свободу слова и отсутствие цензуры.
Премьер-министр Италии, председательствующей в G20 в 2021 году, заявил, что следующий саммит "двадцатки" пройдет 30-31 октября в Риме.
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