Захарова объяснила цензуру в американских соцсетях
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цензура и ограничение свободы слова, происходящее сейчас в американских соцсетях, это проекция поведения США на мировой арене, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети. Кроме того, были заблокированы аккаунты десятков тысяч сторонников Трампа.
"Это ядерное государство. Это государство не только с наличием оружия массового уничтожения, но и с самым большим в мире военным бюджетом. Это государство, которое в последние десятилетия особенно исповедует только один способ ведения международных дел: это санкции и рестрикции, незаконные. Точно так же, как все, что они сейчас делают в отношении соцсетей и внутри соцсетей, без закона, без решения суда, вот точно так же они "вырубают" из экономического пространства, из научно-технического пространства неугодные им компании, страны или деятелей. Вот все то же самое, что творится сейчас в информационной сфере, мы видели на протяжении последних десятилетий набирающее обороты", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В ходе протестов погибли два человека, один из них – полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками.