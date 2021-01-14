https://ria.ru/20210114/tsenzura-1593100717.html

Захарова объяснила цензуру в американских соцсетях

Захарова объяснила цензуру в американских соцсетях

Цензура и ограничение свободы слова, происходящее сейчас в американских соцсетях, это проекция поведения США на мировой арене, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T20:46

2021-01-14T20:46

2021-01-14T20:46

захват капитолия в вашингтоне

второй импичмент дональду трампу

капитолий

мария захарова

дональд трамп

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198196_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4957383a2e91438032e01f93fc07e826.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Цензура и ограничение свободы слова, происходящее сейчас в американских соцсетях, это проекция поведения США на мировой арене, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети. Кроме того, были заблокированы аккаунты десятков тысяч сторонников Трампа."Это ядерное государство. Это государство не только с наличием оружия массового уничтожения, но и с самым большим в мире военным бюджетом. Это государство, которое в последние десятилетия особенно исповедует только один способ ведения международных дел: это санкции и рестрикции, незаконные. Точно так же, как все, что они сейчас делают в отношении соцсетей и внутри соцсетей, без закона, без решения суда, вот точно так же они "вырубают" из экономического пространства, из научно-технического пространства неугодные им компании, страны или деятелей. Вот все то же самое, что творится сейчас в информационной сфере, мы видели на протяжении последних десятилетий набирающее обороты", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В ходе протестов погибли два человека, один из них – полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками.

https://ria.ru/20210114/amerika-1592867821.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

второй импичмент дональду трампу, капитолий, мария захарова, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша, в мире