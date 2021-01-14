https://ria.ru/20210114/tseny-1592948195.html

Эксперт рассказал, насколько вырастут цены в 2021 году

Эксперт рассказал, насколько вырастут цены в 2021 году

Темпы роста цен в России в текущем году достаточно быстро вернутся к цели ЦБ в 4% с декабрьского уровня в 4,9%, а большую часть года будут находиться в... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T01:01

2021-01-14T01:01

2021-01-14T01:08

россия

эксперт ра

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Темпы роста цен в России в текущем году достаточно быстро вернутся к цели ЦБ в 4% с декабрьского уровня в 4,9%, а большую часть года будут находиться в диапазоне 3-3,5%, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.По данным Росстата, инфляция в стране в прошлом году составила 4,91% против 3,04% годом ранее. Банк России ожидал инфляцию по итогам прошлого года в интервале 4,6-4,9%, Минэкономразвития прогнозировало ее на уровне 4,6-4,8%."Да, и достаточно быстро: мы ожидаем инфляцию в коридоре 3-3,5% большую часть следующего года", - ответил Тищенко на вопрос, вернется ли инфляция к таргету Банка России в наступившем году.Он объяснил, что это произойдет, поскольку экономическая активность остается подавленной, а повышение тарифов растянуто во времени.По ожиданиям ЦБ, темпы роста цен в 2021 году составят 3,5-4%, а Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне в 3,7%. Согласно консенсус-прогнозу, составленному РИА Новости на основе опроса аналитиков, темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%.

https://ria.ru/20210112/yaytsa-1592779604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф), экономика