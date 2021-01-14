https://ria.ru/20210114/tramp-1593112125.html
Трамп заявил, что будет стараться останавливать войны
Трамп заявил, что будет стараться останавливать войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда будет привержен остановке бесконечных войн. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T23:13
2021-01-14T23:13
2021-01-14T23:13
дональд трамп
афганистан
сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда будет привержен остановке бесконечных войн."Присутствие вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном уровне за 19 лет. Точно так же Ирак и Сирия в низшей точке за многие годы. Я всегда буду стремиться остановить бесконечные войны", - говорится в письменном заявлении Трампа, распространенном Белым домом.Трамп заявляет, что восстановил вооруженные силы США. "Для меня было большой честью - восстановить наши вооруженные силы и поддерживать наших храбрых мужчин и женщин в форме. 2,5 триллиона долларов инвестировано, в том числе в красивое новое оборудование, произведенное в США",- говорится в тексте.
https://ria.ru/20210114/tramp-1593098575.html
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дональд трамп, афганистан, сирия, сша, в мире