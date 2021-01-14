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Трамп заявил, что будет стараться останавливать войны
Трамп заявил, что будет стараться останавливать войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда будет привержен остановке бесконечных войн. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T23:13
2021-01-14T23:13
дональд трамп
афганистан
сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда будет привержен остановке бесконечных войн."Присутствие вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном уровне за 19 лет. Точно так же Ирак и Сирия в низшей точке за многие годы. Я всегда буду стремиться остановить бесконечные войны", - говорится в письменном заявлении Трампа, распространенном Белым домом.Трамп заявляет, что восстановил вооруженные силы США. "Для меня было большой честью - восстановить наши вооруженные силы и поддерживать наших храбрых мужчин и женщин в форме. 2,5 триллиона долларов инвестировано, в том числе в красивое новое оборудование, произведенное в США",- говорится в тексте.
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дональд трамп, афганистан, сирия, сша, в мире

Трамп заявил, что будет стараться останавливать войны

23:13 14.01.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда будет привержен остановке бесконечных войн.
"Присутствие вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном уровне за 19 лет. Точно так же Ирак и Сирия в низшей точке за многие годы. Я всегда буду стремиться остановить бесконечные войны", - говорится в письменном заявлении Трампа, распространенном Белым домом.
Трамп заявляет, что восстановил вооруженные силы США. "Для меня было большой честью - восстановить наши вооруженные силы и поддерживать наших храбрых мужчин и женщин в форме. 2,5 триллиона долларов инвестировано, в том числе в красивое новое оборудование, произведенное в США",- говорится в тексте.
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Дональд ТрампАфганистанСирияСШАВ мире
 
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