https://ria.ru/20210114/tramp-1593098575.html

Захарова рассказала о последствиях блокировки Трампа в соцсетях

Захарова рассказала о последствиях блокировки Трампа в соцсетях

Блокировка президента США Дональда Трампа в соцсетях имеет долгосрочные и малопредсказуемые последствия, считает официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T20:24

2021-01-14T20:24

2021-01-14T20:24

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

мария захарова

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Блокировка президента США Дональда Трампа в соцсетях имеет долгосрочные и малопредсказуемые последствия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети."То, что случилось с блокировкой аккаунтов (Трампа) и травлей, которая началась, имеет долгосрочные и пока еще малопредсказуемые в полном объеме последствия. Это токсичность, это действительно такое массовое поражение. Волны еще не докатились этих решений до своих ограничений", - заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".В четверг Захарова в Facebook сравнила блокировку президента США в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде и заявила, что тем самым был нанесён удар по декларируемым Западом демократическим ценностям. По ее мнению, "такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств".Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В ходе протестов погибли два человека, один из них – полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/tramp-1593070499.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, мария захарова, дональд трамп, джо байден, сша, в мире