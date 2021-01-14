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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210114/tramp-1593098575.html
Захарова рассказала о последствиях блокировки Трампа в соцсетях
Захарова рассказала о последствиях блокировки Трампа в соцсетях
Блокировка президента США Дональда Трампа в соцсетях имеет долгосрочные и малопредсказуемые последствия, считает официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T20:24
2021-01-14T20:24
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
мария захарова
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Блокировка президента США Дональда Трампа в соцсетях имеет долгосрочные и малопредсказуемые последствия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети."То, что случилось с блокировкой аккаунтов (Трампа) и травлей, которая началась, имеет долгосрочные и пока еще малопредсказуемые в полном объеме последствия. Это токсичность, это действительно такое массовое поражение. Волны еще не докатились этих решений до своих ограничений", - заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".В четверг Захарова в Facebook сравнила блокировку президента США в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде и заявила, что тем самым был нанесён удар по декларируемым Западом демократическим ценностям. По ее мнению, "такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств".Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В ходе протестов погибли два человека, один из них – полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками.
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капитолий, мария захарова, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Захарова рассказала о последствиях блокировки Трампа в соцсетях

20:24 14.01.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Блокировка президента США Дональда Трампа в соцсетях имеет долгосрочные и малопредсказуемые последствия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети.
"То, что случилось с блокировкой аккаунтов (Трампа) и травлей, которая началась, имеет долгосрочные и пока еще малопредсказуемые в полном объеме последствия. Это токсичность, это действительно такое массовое поражение. Волны еще не докатились этих решений до своих ограничений", - заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
В четверг Захарова в Facebook сравнила блокировку президента США в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде и заявила, что тем самым был нанесён удар по декларируемым Западом демократическим ценностям. По ее мнению, "такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств".
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В ходе протестов погибли два человека, один из них – полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 17:56
Растет с каждым днем. Более половины американцев "за" отстранение Трампа
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийМария ЗахароваДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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