Захарова рассказала о последствиях блокировки Трампа в соцсетях
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Блокировка президента США Дональда Трампа в соцсетях имеет долгосрочные и малопредсказуемые последствия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети.
"То, что случилось с блокировкой аккаунтов (Трампа) и травлей, которая началась, имеет долгосрочные и пока еще малопредсказуемые в полном объеме последствия. Это токсичность, это действительно такое массовое поражение. Волны еще не докатились этих решений до своих ограничений", - заявила Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
В четверг Захарова в Facebook сравнила блокировку президента США в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде и заявила, что тем самым был нанесён удар по декларируемым Западом демократическим ценностям. По ее мнению, "такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств".
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий США, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В ходе протестов погибли два человека, один из них – полицейский. Еще трое скончались во время событий по другим причинам, не связанным с беспорядками.